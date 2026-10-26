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Nejdelší pěší trasa Česka vás nechá vystoupat tři a půl Everestu. Severní stezka Via Czechia měří přes tisíc kilometrů

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Severní stezka Via Czechia kopíruje celou severní hranici a ze všech pěších tras sítě nastoupá nejvíc metrů. Spočítali jsme, o kolik je náročnější než její jižní sestra při téměř stejné délce. Ukazujeme také, kde se vyspíte tam, kam žádný penzion nedosáhne.
Nejdelší pěší trasa Česka vás nechá vystoupat tři a půl Everestu. Severní stezka Via Czechia měří přes tisíc kilometrů

Nejdelší pěší trasa Česka vás nechá vystoupat tři a půl Everestu. Severní stezka Via Czechia měří přes tisíc kilometrů

Zdroj: Foto: Dietmar Rabich - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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