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Jedna kosatka drží měsíčníka, druhá do něj vrazí. Z ryby dorůstající přes tři metry zbydou kousky pro mláďata

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Dennívýzva
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Kosatky z Kalifornského zálivu porcují úlovek nárazem a jejich postup teď popsala vědecká studie. Dvě nahrávky pořízené na dvou místech ukazují stejný scénář včetně mláděte, které se krmí rozbitou kořistí. Zda jde o školu lovu, zatím nikdo nedoložil.
Jedna kosatka drží měsíčníka, druhá do něj vrazí. Z ryby dorůstající přes tři metry zbydou kousky pro mláďata

Jedna kosatka drží měsíčníka, druhá do něj vrazí. Z ryby dorůstající přes tři metry zbydou kousky pro mláďata

Zdroj: Foto: Garst, Warren, 1922-2016, photographer - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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