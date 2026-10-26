Až devět z deseti jadranských delfínů se krmí za trawlery. Závislost na sítích už přebírají i mláďata

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Až devět z deseti jadranských delfínů se krmí za trawlery. Závislost na sítích už přebírají i mláďataPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Na začátku devadesátých let se delfíni za rybářskými loděmi v severním Jadranu ukazovali jen občas. Rozsáhlá fotoidentifikační studie teď popisuje, jak se z příležitostné kořisti stal systematický zdroj potravy a proč za tím vědci vidí vyjedené moře.
Až devět z deseti jadranských delfínů se krmí za trawlery. Závislost na sítích už přebírají i mláďataZdroj: Foto: Txllxt TxllxT - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 26.10.2026 16:12
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