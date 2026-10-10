Bazalka na podzim: Jak ji zachránit před prvními mrazíky

Jedná se o teplomilnou bylinu, které chladné podzimní noci příliš nesvědčí. Jakmile se teploty začnou přibližovat k nule, může během jediné noci utrpět nenapravitelné poškození. Pokud je ale rostlina stále zdravá a bujná, nemusíte se s ní v říjnu loučit. Stačí ji včas přestěhovat do vhodných podmínek.
Ochrana před mrazem
Bazalku pěstovanou v květináči přeneste dovnitř ještě před prvními mrazíky. Ideální je světlé místo, kde se teplota pohybuje přibližně kolem běžné pokojové teploty. Nevhodné je umístění těsně vedle radiátoru, kde bývá příliš suchý a teplý vzduch.
U bazalky ze záhonu je situace složitější. Pokud ji chcete zachránit, můžete ji opatrně vyrýt a přesadit do nádoby. Snažte se přitom zachovat co největší kořenový bal, aby rostlina utrpěla co nejmenší šok. Po přesazení ji umístěte na světlé stanoviště a několik dní sledujte, jak reaguje.
Světlo je na podzim klíčové
Po přestěhování do interiéru může bazalka začít růst pomaleji. Hlavním důvodem bývá nedostatek světla, protože podzimní dny jsou výrazně kratší než v létě. Nejlepší je proto světlé okno, ideálně bez dlouhodobého zastínění. Pokud rostlina začne vytahovat dlouhé slabé výhony, může jí světla chybět. Pravidelné zaštipování vrcholků pomůže udržet kompaktnější tvar a zároveň poskytne další lístky do kuchyně.
Tip: Jak na pěstování bazalky v květináči. Nic složitého to není.
Opatrně se zálivkou
Bazalka má ráda vláhu, ale v chladnějším období ji není potřeba zalévat stejně často jako v létě. Před další zálivkou nechte povrch substrátu mírně proschnout. Přemokřená půda může vést k problémům s kořeny. Při zalévání také dbejte na to, aby v misce pod květináčem dlouhodobě nestála voda. Právě správná zálivka může po přesunu do interiéru rozhodnout o tom, zda rostlina vydrží až do zimy.
Foto: Pixabay
Využití poslední sklizně
Před příchodem mrazů můžete bazalku ještě výrazněji sklidit. Čerstvé listy využijete do pesta, omáček nebo salátů, případně je můžete zamrazit. Pokud je rostlina zdravá, má smysl pokusit se ji zachránit uvnitř. Bazalka sice není dlouhověká pokojová rostlina, ale při dostatku světla, přiměřené teplotě a opatrné zálivce může poskytovat čerstvé lístky i během podzimu a části zimy.
Zdroj: autorka, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-uchovat-zahradni-bazalku-na-zimu-rady-a-tipy/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Bazalka na podzim: Jak ji zachránit před prvními mrazíky first appeared on Naše zahrada.