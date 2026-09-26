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Covid nemusí začít kašlem: patří k němu i průjem a bolest hlavy, hranici těžké formy určuje 94 % kyslíkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Horečka, kašel a ztráta čichu jsou jen část toho, čím se covid-19 ohlašuje. Seznam hlášených příznaků sahá od ucpaného nosu po zvracení a průjem a pořadí, v jakém přicházejí, se liší člověk od člověka. Kde přesně končí mírný průběh a začíná ten, kvůli kterého se jezdí do nemocnice?
Covid nemusí začít kašlem: patří k němu i průjem a bolest hlavy, hranici těžké formy určuje 94 % kyslíku
Zdroj: Foto: The National Guard - licence CC BY 2.0
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Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
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