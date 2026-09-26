Tlačítko na ovladači PS5 má čtyři funkce, ale Sony oficiálně uvádí jen dvě. Většina hráčů o zbytku neví

Konkrétně: jedním stiskem otevřete řídicí středisko, podržením přejdete na domovskou obrazovku, delším podržením vypnete samotný ovladač a dvojitým rychlým stiskem se vrátíte na poslední otevřenou kartu, ať už je to herní nápověda, party chat nebo přehrávač hudby. Poslední dvě funkce ale na
české souhrnné stránce Sony o funkcích tlačítek nenajdete. Jsou rozptýlené v jiných návodech, anglických článcích podpory a starších příspěvcích na blogu PlayStation. Když jsme se na toto téma ptali v redakční anketě na sociálních sítích, devět z deseti odpovídajících přiznalo, že minimálně jednu z těchto dvou „skrytých“ akcí nikdy nepoužilo, a většina o nich vůbec nevěděla. Podobné překvapení dokládají i zahraniční komunitní vlákna na Redditu, kde u příspěvků o vypnutí ovladače podržením nebo dvojstisku dominují reakce typu „Cože?“ a „Vážně jsem si myslel, že mi PS5 buguje.“ Co přesně umí tlačítko PS na DualSense
Pojďme si všechny čtyři akce srovnat přehledně:
Akce Co se stane Kde to Sony dokumentuje Jeden stisk Otevře řídicí středisko Česká souhrnná stránka funkcí tlačítek Podržení Přejde na domovskou obrazovku Česká souhrnná stránka funkcí tlačítek Delší podržení (kontrolka hráče zhasne) Vypne samotný ovladač, konzole běží dál Stránka o párování a používání DualSense Dva rychlé stisky během hry/aplikace Vrátí poslední otevřenou kartu Anglická stránka podpory ke streamování hudby, blog PlayStation z června 2021
První dvě akce zná prakticky každý majitel PS5. Třetí a čtvrtá jsou přitom stejně staré a fungují od uvedení konzole na trh v roce 2020. Nejpozději v lednu 2021 o vypnutí ovladače podržením diskutovali hráči na Redditu a
blog PlayStation z června 2021 výslovně popisuje dvojstisk pro návrat na kartu herní nápovědy. Dvojstisk není vždy herní nápověda
Tady je důležité zpřesnění, které i zahraniční média často podávají nepřesně. Dvojitý stisk PS tlačítka neotevírá automaticky herní nápovědu. Vrátí vás na
poslední otevřenou kartu v řídicím středisku. Pokud jste naposledy měli otevřenou kartu Game Help, skočíte na ni. Pokud jste ale naposledy kontrolovali party chat nebo pouštěli hudbu přes Spotify, dvojstisk vás vrátí právě tam.
V singleplayerových hrách to v praxi nejčastěji bývá herní nápověda nebo karta s informacemi o trofejích. V multiplayeru zase chat nebo skupina. Sony u připnuté karty Game Help výslovně uvádí, že dvojstisk přepne zpět na nápovědu, ale to je specifický případ, ne univerzální pravidlo. Kdo si chce být jistý, že trefí správnou kartu, může si v nastavení konzole upravit prodlevu mezi stisknutím a podržením tlačítka PS, aby se mu nepletl krátký stisk s dlouhým.
Proč o tom nikdo neví: Sony a roztříštěná dokumentace
Nejde o záměrné zatajování. Všechny čtyři funkce jsou oficiálně dohledatelné, jenže každá na jiném místě. Vypnutí ovladače najdete na
stránce o připojení DualSense, dvojstisk na anglické stránce o streamování hudby a podcastů a herní nápovědu na stránce o PS Plus Game Help. Česká souhrnná stránka, kam se hráč logicky podívá jako první, uvádí jen dvě akce.
Stejný vzorec se opakuje i u tlačítka Mute. Souhrnná stránka zmiňuje ztlumení mikrofonu a reproduktoru, ale až jiný návod doplňuje, že dlouhé podržení tlačítka Mute vypne zvukový výstup z reproduktorů ovladače i televizoru zároveň. Sony zkrátka užitečné zkratky dokumentuje po kouscích, rozházené napříč různými stránkami podpory.
Pro srovnání: Nintendo u svého tlačítka HOME na Switchi přímo v jednom návodu popisuje jak Quick Settings po podržení, tak přiblížení po dvojitém stisku. Microsoft u Xboxu definuje tlačítko primárně jako vstup do Guide; srovnatelný „skrytý dvojklik“ jsme v oficiálních zdrojích nedohledali.
Stará funkce, nová virální vlna
Březnový článek německého GamePro z roku 2026 téma znovu rozvířil a sociální sítě ho ponesly dál jako „skrytou čtvrtou funkci“. Ve skutečnosti nejde o žádnou novinku, jen o připomínku něčeho, co DualSense umí od prvního dne. Na PS4 přitom dvojklik PS tlačítka fungoval jinak: přepínal mezi posledními dvěma spuštěnými aplikacemi. Na PS5 se logika posunula od přepínání aplikací k návratu na poslední použitou kartu či funkci v řídicím středisku, což je flexibilnější, ale méně intuitivní.
Čtyři funkce v jednom tlačítku, žádná z nich nová, všechny oficiálně popsané, a přesto roky ukryté v různých částech podpory. Stačilo by, kdyby Sony aktualizovala jednu jedinou stránku.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík