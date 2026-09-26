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Důchodcům se od ledna změní částka na účtu. Vláda už rozhodla o nové valorizaci

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Důchody se od ledna 2027 zvýší. Vláda schválila parametry pravidelné valorizace, podle nichž základní výměra vzroste o 270 korun na 5 170 korun a procentní část důchodu se zvýší o 0,2 procenta. Průměrný starobní důchod má po úpravě dosáhnout 22 196 korun měsíčně. Vedle toho vládní koalice oznámila záměr vyplatit důchodcům jednorázově dalších 2 000 korun. Tato částka ale zatím na rozdíl od samotné valorizace není definitivně schválena zákonem.
Od roku 2027 se upraví rovněž nejnižší procentní výměry jednotlivých druhů penzí.

Od roku 2027 se upraví rovněž nejnižší procentní výměry jednotlivých druhů penzí.

Zdroj: generováno ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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