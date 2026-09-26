Důchodcům se od ledna změní částka na účtu. Vláda už rozhodla o nové valorizaci

Pravidelná valorizace začne platit od 1. ledna 2027 a dotkne se vyplácených důchodů. Základní výměra, která je stejná pro všechny příjemce, se zvýší ze současných 4 900 korun na 5 170 korun měsíčně. Vedle toho vláda schválila zvýšení procentní výměry o 0,2 procenta. Ta se u každého člověka liší podle jeho dosavadní výše penze, a proto nebude celkové zvýšení u všech důchodců stejné.
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Průměrný starobní důchod má činit 22 196 korun
U průměrného starobního důchodu představuje zvýšení procentní části dalších 34 korun. Spolu s růstem základní výměry tak průměrná penze podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí vzroste celkem o 304 korun měsíčně a dosáhne 22 196 korun. Ministerstvo očekává, že průměrný samostatně vyplácený starobní důchod bude v roce 2027 odpovídat přibližně 40,2 procenta průměrné hrubé mzdy.
Změní se také minimální důchody
Od roku 2027 se upraví rovněž nejnižší procentní výměry jednotlivých druhů penzí. U starobních důchodů a invalidních důchodů třetího stupně bude minimální procentní výměra činit 5 170 korun, k níž se připočítává stejně vysoká základní výměra. U invalidních důchodů druhého stupně a vdovských či vdoveckých důchodů bude minimum procentní části 2 585 korun, u invalidních důchodů prvního stupně 1 724 korun a u sirotčích důchodů 2 068 korun.
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Dva tisíce navíc jsou samostatná změna
Vedle pravidelného zvýšení vláda oznámila dohodu koalice na jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 korun. Ten ale není součástí již schváleného valorizačního nařízení. Aby mohl být vyplacen, musí být příslušná změna zakotvena v zákoně a projít legislativním procesem. Není proto správné přičítat nyní 2 000 korun ke schválené lednové valorizaci jako jistou částku. K 24. září byla příslušná novela zákona o důchodovém pojištění stále projednávána v Poslanecké sněmovně.
Valorizace zvýší výdaje o více než deset miliard
Samotné zvýšení základní výměry má podle ministerstva v roce 2027 zvýšit výdaje státního rozpočtu přibližně o 9,2 miliardy korun. Dalších zhruba 1,1 miliardy korun má stát navýšení procentních výměr nad zákonné minimum. Celkový rozpočtový dopad schválené valorizace tak ministerstvo odhaduje na 10,3 miliardy korun. Případné náklady na jednorázový příspěvek 2 000 korun jsou samostatným opatřením a nelze je zaměňovat s výdaji na pravidelnou lednovou valorizaci.
mpsv.gov.cz, vlada.gov.cz, psp.cz