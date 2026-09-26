Polské seniorky 60+ nosí na podzim tenhle svetr. Zeštíhlí postavu a vizuálně uberou 5 let

Jakmile se ochladí, většina žen sáhne po tom nejteplejším a nejvolnějším kousku ve skříni. Právě tím si ale často přidají roky i kila navíc. Existuje střih svetru, který funguje přesně opačně, a v polských módních rubrikách se na podzim objevuje pořád dokola.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Pět let z občanky vám žádný svetr samozřejmě neubere. Optické triky ale fungují a rozdíl v zrcadle bývá překvapivě velký. Celé to stojí na jednom detailu, kterému se říká véčko.
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Výstřih do písmene V vytváří na těle svislou linii. Oko po ní automaticky sjede dolů, a proto celá postava působí vyšší a štíhlejší. Zároveň se opticky prodlouží krk a odhalí se klíční kosti.
Nejvíc na tom vydělají ženy s plnějším poprsím a s oblejším bříškem. Véčko odvede pozornost od středu těla a horní polovinu odlehčí. Dobře slouží i širším ramenům, protože jejich šířku opticky stáhne.
Bonus dostane obličej. Špičatý výstřih tvář protáhne a rozsvítí, takže i kulatější obličej vypadá jemněji a mladistvěji.
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Tady se dělá nejčastější chyba. Příliš hluboké véčko působí neklidně a snadno sklouzne k lacinému dojmu. Naopak výstřih, který se skoro zavírá u krku, žádný efekt nepřinese.
Zlatá střední cesta končí zhruba u klíčních kostí. Svetr tak otevře krk, ale nic neodhalí. Vyzkoušejte si to u zrcadla, rozdíl mezi dvěma centimetry poznáte hned.
Ani upnutý, ani pytel
Přiléhavý svetr přitáhne pozornost ke každé nerovnosti a působí tvrdě. Obří oversize modely zase nabalí objem tam, kde ho nikdo nechce, a silueta se v nich ztratí.
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Hledejte něco mezi tím. Svetr, který postavu naznačí, ale nikde ji nestahuje, vypadá přirozeně a uvolněně. Ramena změknou a pas zůstane tušit.
Foto: Shutterstock.com Jeden pohyb u zrcadla
Když máte svetr na sobě, zastrčte jeho přední lem jen kousek za pásek kalhot nebo do sukně. Ne celý dokola, stačí naznačit vpředu.
Tenhle drobný pohyb vytvoří linii pasu a rozdělí postavu na lichotivější poměry. Stejný svetr najednou vypadá jako kus z výkladní skříně.
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Véčko je stvořené na vrstvení, což se na podzim hodí. Pod svetr klidně oblečte košili a límeček nechte vykukovat ven. Funguje i tenký rolák nebo obyčejné triko s dlouhým rukávem, čímž si zároveň přidáte pár stupňů tepla.
Ke spodní polovině vybírejte rovné střihy. Rovné džíny, cigaretové kalhoty nebo rovná sukně drží tu svislou linii, kvůli které to celé děláte.
A protože výstřih nechává krk odkrytý, máte konečně místo na pořádný náhrdelník. Jeden výraznější kousek udělá z běžného svetru elegantní outfit.
Přečtěte si také: Vizážistka varuje ženy 60+: tenhle 1 make-up přidává v obličeji 10 let. Většina Češek ho nosí denně Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/tyto-svetry-omlazuji-po-padesatce-o-nekolik-let-staci-znat-par-detailu-ktere-delaji-velky-rozdil/, https://pieknaistylowa.pl/dekolt-w-serek-v-neck/, https://www.iglanc.cz/inspirace/jak-nosit-svetr-s-vystrihem-do-v-podzim-zima-vrstveni-moda-inspirace/, https://lamode.info/jak-dopasowac-sweter-do-typu-figury.html, https://kobieta.interia.pl/moda/news-jak-ubrania-moga-postarzac-najczestsze-bledy-stylizacyjne-ko,nId,22423081, https://zena-in.cz/clanek/svetry-podle-typu-postavy-podivejte-se-jaky-vam-bude-sluset