Češky přestávají kupovat hotové dresinky. Nahrazují je 1 směsí ze spíže, která vydrží v lednici celý týden

Lahvičkové zálivky z regálu mají jednu nevýhodu, kterou poznáte ve chvíli, kdy si poprvé umícháte vlastní. Domácí zálivka chutná svěžeji a vznikne z pár věcí, které doma stejně máte. Navíc se dá připravit do zásoby a v lednici počká několik dní, než se k salátu dostanete. Stačí pochopit jediný základ a všechno ostatní je pak už jen hra s chutí.
Co si nachystáte ze spíže
Rozhoduje hlavně poměr surovin. Jakmile ho jednou pochopíte, žádný přesný recept už nepotřebujete. Základ tvoří tři prvky v rovnováze: mastnota, kyselá složka a ochucení. Mastnotu obstará olej, nejčastěji olivový, který roznáší aroma a dává zálivce plnější tělo. Kyselost dodá ocet nebo citronová šťáva a salát díky ní nechutná mdle a plocho. Ochucení pak zajistí sůl, pepř, hořčice nebo med.
Základ každé domácí zálivky tvoří jen mastnota, kyselá složka a ochucení, tedy suroviny z běžné spíže. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Osvědčený poměr je zhruba tři ku jedné ve prospěch oleje, tedy na tři lžíce oleje jedna lžíce octa. Komu vyhovuje výraznější a kyselejší chuť, ubere olej a jde na dvě lžíce k jedné. Přesné množství si stejně doladíte podle sebe, protože každý ocet má jinou sílu. Všechno pro základ přitom najdete v běžné spíži: olej, ocet, hořčici, sůl a pepř.
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Olej a ocet se samy od sebe nespojí. Po zamíchání se za chvilku zase rozvrství, protože jde o dvě tekutiny, které se navzájem nemísí. Řešením je lžička hořčice. Funguje jako emulgátor: umí na sebe navázat tučnou i vodnatou složku, takže olej rozdrobí na jemné kapičky, které se už zpátky do dvou vrstev neslijí. Zálivka pak zůstane krémová a spojená mnohem déle.
S druhem hořčice si můžete pohrát. Univerzální volbou je dijonská, protože je hladká a pálí jen zlehka. Kdo chce v zálivce cítit celá zrnka, sáhne po kremžské plnozrnné. Výrazně pálivé druhy jako anglická přidávejte jen opatrně. A když hořčici doma nemáte, spojení nastartuje i trocha majonézy nebo špetka medu.
Stačí sklenice a půl minuty třepání
Nemusíte nic šlehat metličkou ani mixovat. Nejjednodušší je použít menší zavařovací sklenici s víčkem na šroub:
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší hořkou čokoládu na pečení 2026: Češky ji milují, i když stojí jen pár korun Nasypte a nalijte do ní hořčici, sůl, pepř a ocet a krátce promíchejte. Přidejte olej, víčko pořádně dotáhněte a asi třicet vteřin s ní energicky zatřeste. Obsah se během chvilky spojí, zesvětlá a získá krémovou hustotu. Ve stejné sklenici pak zálivku rovnou uchováte. Celý týden v lednici, ale pozor na čerstvé přísady
Tady je hlavní výhoda domácí přípravy. Čistý základ jen z oleje, octa a hořčice s trochou koření vydrží ve vzduchotěsné sklenici v lednici klidně týden, octové varianty i déle. Uděláte si ji jednou a máte vystaráno na několik salátů dopředu.
Jedna podmínka ovšem platí. Jakmile do zálivky přidáte čerstvý česnek, nasekané bylinky nebo mléčnou složku typu jogurtu či zakysané smetany, trvanlivost rychle spadne a spotřebovat byste ji měli do dvou až tří dnů. Prolisovaný česnek a bylinky proto do zásoby nepatří, přidávejte je až do porce, kterou zrovna podáváte. A když olivový olej v chladu ztuhne, nechte sklenici pár minut postát při pokojové teplotě a před použitím ji vždy protřepejte a přičichněte k ní.
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Kouzlo domácí zálivky je v tom, že ze stejného základu vykouzlíte pokaždé jinou chuť. Stačí přidat jednu surovinu a charakter se promění, jak ukazuje přehled:
Přísada Co se změní Trocha medu jemnější a zakulacená chuť Část octa vyměněná za citron nebo limetku lehčí, letní verze Nadrobno nakrájená chilli paprička pálivá varianta Pár lžic bílého jogurtu hustší krém na bramborový salát nebo jako dip
Oproti koupené lahvičce máte navíc jistotu, co přesně jíte. V domácí verzi nenajdete žádná zahušťovadla, konzervanty ani cukr schovaný v receptuře a kolik do ní přijde oleje, soli nebo něčeho sladkého, řídíte jen vy.
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O výsledném dojmu ze salátu rozhoduje i jedna maličkost na konci. Zálivku spojte se salátem až ve chvíli, kdy ho nesete na stůl. Když listy nasáknou dřív, ztratí pevnost a za pár minut jsou povadlé. A ještě předtím zeleninu po umytí pořádně osušte. Ze zeleniny, na které zůstane voda, totiž zálivka sklouzne a usadí se na dně mísy.
Zdroje: https://www.yumsto.com/cs/articles/vytvorte-si-dokonalou-horcicnou-zalivku-na-salat-doma, https://www.toprecepty.cz/clanky/11317-myslite-si-ze-zalivka-a-dresink-jsou-totez-ve-skutecnosti-je-deli-zasadni-rozdil/, https://fresh.iprima.cz/recepty/vinaigrette-zakladni-recept-na-nejlepsi-salatovou-zalivku, https://www.jimejinak.cz/jak-na-dresinky/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/domaci-dresink-jednoduchy-recept-na-salat-k-masu