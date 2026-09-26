Staré plechové dózy od kávy a čaje se prodávají za tisíce. Jedna chyba při čištění ale jejich hodnotu srazí na nulu

Jenže právě tenhle nevzhledný stav může být paradoxně tím, co z nich dělá sběratelský artikl. Trh s litografovanými plechovými dózami v Česku žije: k 23. září 2026 eviduje Aukro v kategorii sběratelských plechových krabiček 1 818 aktivních nabídek. A cenové rozpětí dokáže překvapit.
Kolik stojí stará plechovka: od osmdesáti korun po tisíce
Socialistické kakaové dózy, typicky TUZEX Holandské kakao nebo Orion, se na českých aukcích pohybují v řádu desítek až nižších stovek korun. Kus značky TUZEX odešel za 80 Kč, jiný za 155 Kč. Orion v opotřebeném stavu nenašel kupce ani za osmdesátikorunu.
Jakmile se ale posuneme o pár dekád zpátky, čísla vyskočí. Čajová dóza Hubert Lamplota dosáhla finální aukční ceny 800 Kč. Kávová plechovka A. Vomáčka z první republiky se prodala za 530 Kč. Julius Meinl, středoevropská klasika, přistál na 390 Kč. A prvorepublikový reklamní kus Mistral od Karla Kulíka s motivem námořníka? Ten byl na Aukru vystaven za 1 600 Kč.
Cenový strop tedy závisí na několika proměnných:
- Stáří: prvorepublikové a secesní kusy mají výrazně vyšší potenciál než socialistická produkce.
- Značka a reklamní příběh: známý výrobce s výrazným grafickým motivem přitahuje sběratele víc než anonymní plechovka.
- Vícebarevná litografie: přímo potištěný plech, syté plochy, ornamenty, exotické motivy.
- Původní víko a větší formát: úplnost zvyšuje atraktivitu.
- Nečištěný originální povrch: i s rzí a špínou. Právě autenticita tvoří hodnotu.
Proč drátěnka a brusná houbička ničí sběratelskou hodnotu
Sběratel nekupuje plech jako materiál. Kupuje dochovanou reklamu, atmosféru doby, grafický otisk éry. Litografovaný potisk na kovu je tenká vrstva, a jakmile ji někdo setře drátěnkou, agresivní houbičkou nebo silnou chemií, zmizí nenávratně.
Metodika americké Správy národních parků výslovně varuje před abrazivním čištěním pocínovaného plechu a dalších měkkých kovů. Národní muzeum druhé světové války doporučuje lakované a malované kovové předměty nečistit ani neleštit bez konzultace s odborníkem. U poškrábaného nátěru radí konzervační instituce maximálně šetrné osušení, žádné drhnutí, žádné další mechanické zásahy.
Co přesně se stane? Abrazivní nástroj mechanicky odebere vrstvu původního potisku. Odkryje holý plech, který začne snáze korodovat. Čitelnost reklamy, jemnost barev, patina stáří: vše zmizí. A s tím padá i zájem kupců. Nečištěný originál s vrstvou prachu a lehkou patinou bývá pro sběratele přijatelnější než „vypulírovaný“ exemplář s odřenou grafikou.
Pět znaků, podle kterých poznáte cennou dózu v kredenci
Než plechovku odnesete k popelnici nebo po ní sáhnete s hadrem, projděte si rychlý filtr:
- Vzhled odpovídající secesi, Art Deco nebo první republice: ornamentální rámečky, stylizované postavy, dobová typografie.
- Přímo potištěný plech, ne nalepená papírová etiketa: litografii poznáte podle sytých barevných ploch přímo na kovu.
- Konkrétní značka a reklamní motiv: námořník, exotická krajina, firemní logo s adresou.
- Původní víko a větší rozměr: kompletní kus vždy převyšuje torzo.
- Nedotčený povrch: i s rzí a špínou. Právě autenticita tvoří hodnotu.
Pokud dóza splňuje alespoň tři z pěti bodů, stojí za odborné posouzení.
Kam v Česku odnést plechovku k ocenění a prodeji
Nejrychlejší cestou pro běžný kus zůstávají online aukce typu Aukro, kde nabídky běží v rytmu jednotek dnů. Pro odborný odhad a případný komisní prodej existuje několik specializovaných kanálů:
- Starožitnosti AVA: orientační posouzení na základě zaslaných fotografií, obvyklá reakce do 24 hodin.
- Aukce aukcí: bezplatné ohodnocení, vyjádření během jednoho dne, možnost zařazení do aukce.
- Aukční Galerie Artia: příjem starožitností do aukce, ocenění zdarma.
- Galerie Graciano: ocenění bez poplatku, aukční servis i okamžitý výkup v kamenných pobočkách v Praze a Brně.
Na českém trhu se vedle domácích značek objevují i zahraniční provenience: Německo, Francie, Nizozemsko. Lokální původ bývá pro tuzemského kupce plusem, ale cenu stále nejvíc ovlivňuje konkrétní vizuál, stáří a úplnost.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková