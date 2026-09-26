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Staré plechové dózy od kávy a čaje se prodávají za tisíce. Jedna chyba při čištění ale jejich hodnotu srazí na nulu

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Plechové krabice od kávy, čaje a kakaa leží v českých domácnostech po desítky let na půdách, v kredencích a ve sklepních regálech. Většina z nich vypadá jako bezcenný pozůstatek minulého století: rezavý povrch, oděrky, vybledlé barvy.
Staré plechové dózy od kávy a čaje se prodávají za tisíce. Jedna chyba při čištění ale jejich hodnotu srazí na nulu

Staré plechové dózy od kávy a čaje se prodávají za tisíce. Jedna chyba při čištění ale jejich hodnotu srazí na nulu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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