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Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvý

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Nejúspěšnější grappler planety natočil třicetiminutové video, ve kterém bez omluv popsal svou historii s anabolickými steroidy. Krátce nato přidal srovnávací fotku vlastního těla. A v únoru 2026 oznámil, že se sportem končí.
Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvý

Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvý

Zdroj: Foto: Derek Moneyberg - licence CC BY 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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