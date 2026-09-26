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Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejúspěšnější grappler planety natočil třicetiminutové video, ve kterém bez omluv popsal svou historii s anabolickými steroidy. Krátce nato přidal srovnávací fotku vlastního těla. A v únoru 2026 oznámil, že se sportem končí.
Gordon Ryan přiznal steroidy a obětoval by 20 let života. Ve 30 letech končí kariéru jako napůl mrtvý
Zdroj: Foto: Derek Moneyberg - licence CC BY 3.0
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