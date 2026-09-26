Září je poslední měsíc, kdy se vyplatí sázet trvalky. Kdo vybere správné druhy, plzáky i sucho vyřeší jednou provždy

Půda si v raném podzimu drží letní teplo, výpar klesá a deště přicházejí spolehlivěji než na jaře. Kořeny rostou, i když nadzemní část už zpomaluje. Podle
Royal Horticultural Society potřebují podzimní výsadby výrazně méně zálivky než jarní, protože příroda za vás řeší to, co byste jinak doplňovali hadicí. Právě v tomhle okně, od poloviny září do začátku října, se vyplatí promyslet záhon tak, aby řešil odolnost vůči plzákům, schopnost přežít suché léto a přínos pro včely a čmeláky. Proč podzimní výsadba dává trvalkám náskok před jarem
Mechanismus je prostý. Hlína v hloubce patnácti centimetrů drží v září kolem patnácti stupňů, dost na to, aby jemné kořínky aktivně prorůstaly substrátem. Vzduch je přitom chladnější, listy méně odpařují a rostlina nemusí řešit dilema mezi růstem kořenů a zásobováním nadzemní části vodou. Prakticky to znamená, že trvalka zasazená v září vstupuje do zimy s rozvinutým kořenovým balem a na jaře vyráží s předstihem oproti čerstvě vysazeným sousedům.
Jak uvádí
Zahrádkářská poradna, kontejnerované trvalky lze sázet i v říjnu a za příznivého počasí ještě v listopadu; podmínkou je, aby měly zhruba měsíc na prokořenění, než půda promrzne. Září a první říjnové dny nicméně zůstávají nejjistějším intervalem, kdy se riziko neujmutí blíží nule.
Výjimku tvoří těžké jílovité zahrady, kde se na podzim drží voda. Tam bývá pro trvalky bezpečnější jarní termín, protože přemokřený substrát v kombinaci s mrazem dokáže kořeny poškodit víc než letní vedro.
Které trvalky odolají plzákům, zvládnou sucho a přitáhnou opylovače zároveň
Zahradnice Jiřina Neckářová v článku pro
Kupi.cz pojmenovává klíčový překryv: druhy se silným aroma, tuhými nebo plstnatými listy plzáky odrazují a zároveň bývají přizpůsobené sušším stanovištím. Mezi doporučené druhy patří: Levandule – aromatická klasika, kvete od června do srpna, láká čmeláky i samotářské včely. Kakost (Geranium) – pokryvná trvalka s dlouhou dobou květu, tuhé listy plzáci obcházejí. Sporýš argentinský (Verbena bonariensis) – vzdušné fialové okolíky, magnet pro motýly, snáší přísušek i chudší půdu; v českém maloobchodu běžně dostupný. Svíčkovec Lindheimerův (Gaura) – elegantní bílé až růžové květy od léta do října, minimální nároky na zálivku. Třapatka (Rudbeckia) – mohutné žluté terče kvetoucí od července do září, robustní a odolná. Čistec byzantský – stříbřité plstnaté listy, pro plzáky naprosto nezajímavé. Rozchodníky a netřesky – ideální do štěrkových záhonů a suchých zídek, kvetou pozdě a zásobují opylovače v období, kdy jiné zdroje nektaru vysychají.
Důležité upozornění: žádná rostlina plzáky z pozemku nevyžene. Výběr odolných druhů snižuje škody na záhonu, ale populaci slimáků samotnou nereguluje. Neckářová proto doporučuje kombinovat volbu rostlin s dalšími opatřeními, od ručního sběru po registrované přípravky s fosforečnanem železitým, které podle rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ lze aplikovat až čtyřikrát za sezonu.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Levandule patří k rostlinám, které slimáci obcházejí obloukem Jednoduché květy a návazné kvetení: co skutečně pomáhá opylovačům
Včelařka a lektorka Jitka Englerová upozorňuje, že plnokvěté kultivary s vícečetnými okvětními lístky skrývají tyčinky i pestík a pro opylovače jsou méně přístupné. Při nákupu proto hledejte květy s viditelným středem a jednou vrstvou plátků.
Druhý princip je návaznost. Podle výzkumu RHS o
zásobování zahrad nektarem bývá kritické hlavně pozdní léto a podzim, kdy nabídka pylu a nektaru prudce klesá. Právě tady vstupují do hry pozdně kvetoucí trvalky — astry, rozchodníky, podzimní sasanky — jejichž úkolem je pokrýt aktivní sezonu od března do října bez hluchých úseků. Jaro: cibuloviny, plicník, prvosenky. Léto: levandule, kakost, třapatka, máta. Podzim: astry, rozchodníky, vřesy, sporýš.
Englerová také doporučuje u záhonu umístit mělké pítko s kamínky nebo mechem, aby hmyz mohl bezpečně přistát a napít se; stačí miska s vodou doplňovaná každé dva dny.
Jak nově vysazené trvalky připravit na zimu bez zbytečných ztrát
Největší riziko pro podzimní výsadbu nepředstavuje samotný mráz, ale opakované střídání mrazu a oblevy. Půda se při tom rozpíná a smršťuje, čerstvě zasazené kořeny se vytahují k povrchu a vysychají. Obrana je jednoduchá: po výsadbě důkladně zalijte, zamulčujte vrstvou asi dva centimetry a hlídejte, aby substrát nevyschl.
Pokud sázíte pozdě, v druhé půlce října nebo v listopadu, přidejte po začátku promrzání půdy volnější krycí vrstvu z listí, slámy nebo jehličí v tloušťce osm až deset centimetrů. Zásadní detail: ochranný mulč nedávejte příliš brzy. Teplá pokrývka na ještě měkké zemi stimuluje nežádoucí růst a láká hlodavce. Správný moment nastává, až se povrch půdy začne pravidelně přes noc zatahovat mrazem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková