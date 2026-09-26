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Loni ho v Česku koupilo 721 lidí, Mercedes GLE 1 073. Volkswagen Touareg má všechno kromě jedné jediné věci

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Volkswagen loni v říjnu oznámil, že spalovací Touareg dojede v roce 2026. Odchází s ním auto, které utáhne 3,5 tuny, začíná pod 1,74 milionu korun a přesto ho v českých registracích poráží dražší konkurence se třícípou hvězdou i s modrobílým znakem.
Loni ho v Česku koupilo 721 lidí, Mercedes GLE 1 073. Volkswagen Touareg má všechno kromě jedné jediné věci

Loni ho v Česku koupilo 721 lidí, Mercedes GLE 1 073. Volkswagen Touareg má všechno kromě jedné jediné věci

Zdroj: Foto: Handelsgeselschaft - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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