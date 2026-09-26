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Lehátka na Makarské zejí prázdnotou. Za úbytkem turistů stojí cenový mechanismus, který Chorvatsko samo spustilo

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6. července 2026 obletěl sociální sítě TikTok z hotelového bazénu v Makarské, řady prázdných lehátek uprostřed hlavní sezony. Za virálním záběrem se skrývá hlubší problém chorvatského turismu.
Lehátka na Makarské zejí prázdnotou. Za úbytkem turistů stojí cenový mechanismus, který Chorvatsko samo spustilo

Lehátka na Makarské zejí prázdnotou. Za úbytkem turistů stojí cenový mechanismus, který Chorvatsko samo spustilo

Zdroj: Foto: Grant Bishop / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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