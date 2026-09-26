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Pravidlo 50/30/20 pořád nezná spousta Čechů: Pak se diví, že jim na konci měsíce zbude pár stovekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Existuje způsob, jak si rozdělit výplatu, který znají finanční poradci po celém […]
Pravidlo 50/30/20 pořád nezná spousta Čechů: Pak se diví, že jim na konci měsíce zbude pár stovek
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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