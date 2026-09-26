Tuhle sifonovou láhev z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě, dochovalo se jich jen pár desítek

Ještě za socialismu stála pár korun a bez povšimnutí zabírala místo v každé druhé kuchyni. Dneska se z obyčejné sifonové láhve stal žádaný sběratelský kousek, po kterém sahají nadšenci nejen u nás, ale i pořádný kus za hranicemi. Háček je v tom, že reálnou cenu má jen zlomek dochovaných kusů.
Sodovku vykouzlil za pár vteřin
Princip byl jednoduchý. Studená voda ve skle, do ní dávka oxidu uhličitého z malé bombičky, a po stisknutí páčky teklo perlení rovnou do sklenice. Kdo přihodil sirup, měl limonádu hotovou na počkání. Náhradní bombičky se prodávaly po deseti a patřily k běžnému sortimentu koloniálů.
V českých domácnostech zažil sifon zlatou éru v sedmdesátých a osmdesátých letech. Bez něj se neobešla skoro žádná chata ani kuchyň. Postupně ho ale vytlačily kupované limonády, plastové láhve a nakonec elektrické výrobníky.
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Sám nápad Čechům nepatří. Dva francouzští vynálezci si už roku 1829 nechali patentovat láhev, která uměla pod tlakem dávkovat nasycenou vodu, úplně první pokusy se sodou pod tlakem přitom sahají do roku 1790. K nám se přístroj naplno rozšířil až za socialismu a prodával se ve dvou provedeních. Skleněné kusy v drátěném košíku vyrábělo v Děčíně družstvo Kovočas, lehčí a prakticky nerozbitnou hliníkovou verzi měl na starosti podnik Sandrik z Moravské Třebové.
Vedle skleněných kusů v drátěném košíku se u nás vyráběla i lehčí hliníková verze sifonu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Drátěná síť kolem skla plnila bezpečnostní roli, měla zadržet střepy, kdyby nádoba pod tlakem praskla. Domácí výroba u nás skončila v roce 2005, takže každý další rok je zachovalých kousků o něco míň.
Nostalgie a plasty mu vrátily cenu
Po sametové revoluci přišel obrat. Do regálů se nahrnul plast a elektrické výrobníky, sifony poputovaly do sklepů a na půdy. Teď se ale vracejí do hry. Lidem došla trpělivost s jednorázovými obaly a roste chuť perlit si vodu doma, takže znovu ožívá i obliba pomůcek, které to samé zvládly už před nástupem moderních výrobníků.
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Svoje si přidává retro móda i nostalgie. Sifon patří k rekvizitám, které znají diváci starých českých komedií, třeba z Pelíšků. Drátěný košík se navíc pěkně vyjímá i mezi dnešním vybavením, takže ho spousta lidí drží doma hlavně jako ozdobu. A protože české sklo má dobré jméno i za hranicemi, o špičkově dochované kusy se dnes zajímají sběratelé napříč Evropou.
Cenný kus poznáte podle detailů
Jestli máte doma běžný sifon nebo malý poklad, napoví několik znaků:
Hlavice s ventilem. Když pořád těsní a voda odtéká tak, jak má, cena roste. Díl slepený z jiné láhve zájemce odradí. Sklo a jeho košík. Kvalitní staré sklo je v ruce nečekaně těžké a při pohledu proti oknu má často nazelenalý odstín. Povrch by měl být celistvý, bez naprasklin i rezavých míst, a drátěný oplet by měl láhev pevně objímat po celém obvodu. Ražba značky. Najdete ji na dně nebo na uzávěru a prozradí výrobce i přibližnou dobu vzniku. Úplnost. Body navíc přidá dochované původní balení a náhradní bombičky. Nechte patinu být. Sifon neleštěte ani nepřelakovávejte. Setřelý čas a drobné oděry berou znalci spíš jako doklad, že jde o pravý dobový kus. Za kolik se dnes prodává Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař na výletní lodi za 1 plavbu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Konkrétní cena závisí hlavně na stavu. Za otlučenou láhev, která roky trávila v mokru, nikdo moc nedá a mnohdy se neprodá vůbec. Pěkně dochovaný a úplný kus se v inzerátech pohybuje okolo 2 500 korun a za naprosto bezvadný exemplář se cena vyšplhá i nad pět tisíc.
Občas se sice v médiích objeví stará láhev vydražená za desetitisíce, jenže o sifon v takových případech skoro nikdy nejde. Ty sumy patří starým láhvím od piva nebo limonády, které mají jméno výrobce či obce zalité přímo ve skle, a to je úplně jiný sběratelský svět. Obyčejný nález ze sklepa se jim nevyrovná. I tak se ale každou starou láhev vyplatí nejdřív pořádně prozkoumat, protože i zaprášený kus v koutě může být pro sběratele malým úlovkem.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sifonov%C3%A1_l%C3%A1hev, https://www.toprecepty.cz/clanky/10249-pribeh-sifonove-lahve-z-lekaren-na-jidelni-stoly-aneb-jak-se-perliva-voda-stala-soucasti-kazdodenniho-zivota/, https://www.tvguru.cz/sifonova-lahev-starozitnost/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele, https://www.tiscali.cz/sberatele-z-celeho-sveta-shaneji-tuhle-sifonovou-lahev-z-dob-cssr-a-plati-za-ni-az-5-000-kc-cesi-ji-maji-po-babicce-ve-sklepe-724739