Kaštany z parku obsahují látku, která pere prádlo stejně jako gel za stovky korun. Příprava zabere pár minut a nestojí ani korunu

Říká se jim saponiny, konkrétně esciny, a fungují na stejném principu jako povrchově aktivní složky komerčních gelů: snižují povrchové napětí vody a pomáhají odlepit špínu z textilních vláken. Jádro semene jírovce obsahuje hned čtyři hlavní varianty escinu a jejich koncentrace dosahuje zhruba deseti procent hmotnosti. Právě tahle chemie dělá z obyčejného kaštanu lokální, bezobalovou alternativu k dováženým pracím ořechům z Indie, a hlavně k plastovým lahvím s gelem, které se v české drogerii prodávají za 3,69 až 5,49 koruny za jednu dávku.
Kde v Česku kaštany nasbírat a kdy vyrazit
Sezóna sběru startuje v polovině září a trvá do října. Přesně teď, na začátku podzimu 2026, padají první zralé plody. Jírovec maďal patří mezi nejrozšířenější okrasné dřeviny v českém sídelním prostředí; databáze
Pladias ho eviduje prakticky po celém území republiky. V Praze poslouží k dohledání konkrétních stromů Geoportál hlavního města, v Ostravě-Porubě má městský obvod veřejný přehled zeleně včetně jírovců.
Důležité upozornění: sbíráme výhradně plody jírovce maďalu, tedy ty běžné „parkové“ kaštany s ostnatou zelenou slupkou. Jedlé kaštany neboli marony pocházejí z úplně jiného rodu a prací saponiny v nich nehledejte.
Dva recepty na domácí prací výluh krok za krokem
Příprava zabere aktivně deset až dvacet minut. Zbytek obstará čas a gravitace.
Varianta z celých plodů: 5–8 kaštanů rozčtvrťte nožem (čerstvé se krájejí snáz než vyschlé). Zalijte 300 ml teplé vody. Nechte louhovat minimálně 8 hodin, ideálně přes noc. Přeceďte a výluh nalijte do zásobníku pračky místo gelu.
Varianta z prášku (rychlejší): Kaštany rozmixujte nebo nastrouhejte na hrubý prášek. 50 g prášku vsypte do 1 litru vody. Po hodině louhování přeceďte. Přidejte 50 ml přírodního octa pro změkčení vody.
Hotový výluh vydrží maximálně jeden až dva dny v lednici, připravujte ho vždy čerstvě. Kdo chce zásobu na celou zimu, udělá lépe, když kaštany rozemele, prášek důkladně vysuší (v troubě při 80 °C asi tři hodiny nebo na vzduchu několik dní) a uloží do vzduchotěsné sklenice. Takto zpracovaný materiál si zachová účinnost i několik let, zatímco celé neošetřené plody ztrácejí obsah escinů; studie dokumentuje po dvou letech pokles o více než třicet procent v jádru a přes čtyřicet procent ve slupce.
VIDEO Kolik korun skutečně ušetříte za rok praní
Surovina stojí nula korun, pokud bydlíte v dosahu kaštanové aleje. Skryté náklady ale existují: čas na sběr a zpracování, robustní mixér nebo sekáček, prostor na sušení a doplňky typu prací soda, ocet či kyslíkové bělidlo pro světlé textilie.
Orientační srovnání jedné prací dávky:
Prostředek Cena za dávku Kaštanový výluh (vlastní sběr) 0 Kč + čas Azurit gel 62 PD ( dm. cz) 3,69 Kč Savo gel 100 PD (Rossmann) 4,49 Kč Persil gel 100 PD (dm) 5,49 Kč
Při dvou stech vyprání ročně, což odpovídá běžnému objemu pro dvou- až tříčlennou domácnost, vychází roční útrata za komerční gely na 738 až 1 098 korun. Dva kilogramy sušeného kaštanového prášku pokryjí stovku cyklů. Reálná úspora se tedy pohybuje v řádu stovek korun za rok, pokud domácnost nahradí většinu běžných várek a svůj čas nepočítá jako náklad.
Kde kaštanový výluh exceluje a kde naráží na své hranice
Hessenský spotřebitelský portál hodnotí výsledky u normálně znečištěné barevné várky jako uspokojivé. Právě tady kaštanový výluh dává největší smysl: trička, mikiny, ložní prádlo, ručníky bez výrazných fleků. Kdo pere plánovaně a dopředu si připraví výluh, prakticky nepozná rozdíl oproti levnějšímu gelu.
Jenže u bílého prádla a skvrn se obraz mění. Nezávislý test
Stiftung Warentest odhalil rychlé šednutí bílých textilií po opakovaném praní a slabý výkon u dvaceti typických skvrn, od čaje přes špenát po čokoládový dezert. Příčinou je absence enzymů, optických zjasňovačů a schopnosti držet uvolněnou špínu ve vodě až do vypuštění. Tmavá slupka kaštanu navíc obsahuje třísloviny, které při delším pracím cyklu fungují jako fixační činidlo pro nečistoty. Pro bílé textilie proto platí: slupku vždy odstraňte a případně přidejte kyslíkové bělidlo.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková