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Kaštany z parku obsahují látku, která pere prádlo stejně jako gel za stovky korun. Příprava zabere pár minut a nestojí ani korunu

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Jírovec maďal, ten mohutný strom lemující české aleje a náměstí, ukrývá v lesklých hnědých plodech látky, které dokážou vyprat prádlo.
Kaštany z parku obsahují látku, která pere prádlo stejně jako gel za stovky korun. Příprava zabere pár minut a nestojí ani korunu

Kaštany z parku obsahují látku, která pere prádlo stejně jako gel za stovky korun. Příprava zabere pár minut a nestojí ani korunu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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