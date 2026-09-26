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Honzovy buchty jako z pohádky: S povidly, tvarohem a mákem se po nich doma jen zapráší

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Honzovy buchty jsou přesně ten typ pečení, u kterého si člověk vzpomene na kuchyň u babičky, i když ji třeba zažil jen o svátcích. Nejsou složité, ale chtějí jedno: neuspěchat kynutí. Za odměnu dostanete měkké buchty s tvarohovou náplní, které dávají smysl i druhý den ke kávě nebo do krabičky na cestu.
Fotografie k Honzovým buchtám

Fotografie k Honzovým buchtám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Honzovy buchty nejsou jen do pohádky: Nadýchaná klasika s povidly, tvarohem i mákem, po které se doma jen zapráší
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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