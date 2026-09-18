Nastane večer plný emocí: Nova v sobotu v 16:50 nasadí největší westernový klenot historie

Sobotní odpoledne. Venku možná prší, možná svítí slunce, ale vy máte konečně čas jen pro sebe. A co kdybyste ho strávili s filmem, který kdysi v kinech lámal rekordy a dojal osm milionů Čechoslováků? Velkolepé dobrodružství plné zrady, cti a osudové lásky, natočené s rozpočtem, který dnes odpovídá čtvrt miliardě korun. Žánr, který Evropa milovala víc než Hollywood. A příběh, jehož konec vás zasáhne víc, než čekáte.
Když láska znamená smrt
Řeč je o Vinnetou 2: Rudý gentleman z roku 1964. Režisér Harald Reinl poslal Pierra Brice jako ušlechtilého náčelníka Apačů a Lexe Barkera jako jeho pokrevního bratra Old Shatterhanda do divokých krajin, kde se pod zemí skrývá černé zlato. Bezohlední banditi chtějí rozpoutat válku mezi bílými osadníky a indiány. Dva hrdinové musí zachránit mír.
Do hry ale vstupuje něco, s čím nikdo nepočítal: krásná Ribanna, dcera indiánského náčelníka, kterou ztvárnila Karin Dor. Vinnetou se do ní zamiluje. A právě její otec musí učinit oběť, která navždy změní osud obou národů a zlomí srdce legendárnímu náčelníkovi. Tragický milostný motiv dodal mayovce hloubku, která se vymyká žánrovým šablonám.
Filmoví historici dodnes oceňují, jak Reinl vytvořil specifický evropský subžánr. Neměl nic společného s realitou Divokého západu, ale definoval romantický mýtus o ušlechtilém divochovi pro celé generace. Druhý díl série vyniká nejen skvělou kamerou Ernsta W. Kalinkeho, ale právě oním emotivním příběhem zakázané lásky.
Tajný románek a démon v karavanu
Natáčení provázely emoce nejen před kamerou. Během práce na filmu přeskočila jiskra mezi tehdy pětadvacetiletým italským hercem Mariem Girottim – později známým pod jménem Terence Hill – a představitelkou Ribanny. Členové štábu vzpomínali, že spolu trávili spoustu času a v pauzách mezi natáčením jezdili na společné obědy do Splitu či Terstu. Girotti hrál poručíka Roberta Merrila a jeho budoucí kariéra megastar byla tehdy ještě v nedohlednu.
Zcela odlišné starosti měl štáb s britským hercem Anthonym Steelem, který ztvárnil hlavního padoucha Buda Forrestera. Steel měl během natáčení vážné problémy s alkoholem. Podle pamětníků trávil celé dny zavřený ve svém karavanu a neustále posílal asistenty, aby mu sháněli jakýkoli alkoholický nápoj. Komplikovalo to práci celému týmu.
Jugoslávské jeskyně místo Arizony
Kolem filmu dodnes koluje několik mýtů. Mnozí diváci věří, že se natáčelo v autentických lokacích amerického jihozápadu. Ve skutečnosti se celý film natáčel výhradně v tehdejší Jugoslávii – zejména v okolí chorvatského Splitu, Rijeky a v Postojenských jeskyních ve Slovinsku. Právě scéna s Ribannou v jeskyni patří k nejvýraznějším momentům celého snímku.
Další mýtus se týká Karin Dor a jejího manželství s režisérem Haraldem Reinlem. Často se uvádí, že se za něj provdala v pouhých 16 letech a musela kvůli tomu zfalšovat své datum narození. Karin Dor se narodila 22. února 1938 a svatba proběhla v roce 1954. Bylo jí skutečně 16 let a věkový rozdíl činil 30 let, avšak historka o falšování věku je pouze bulvární legenda.
Pozorní diváci odhalili úsměvnou chybu. Ve filmu se tvrdí, že indiánští koně jsou neokovaní. Avšak hned v úvodní scéně, kdy Vinnetou popojíždí ke křoví, jsou na kopytech jeho věrného koně Ilčiho jasně vidět kovové podkovy.
Osm milionů diváků a Zlaté plátno
Rozpočet filmu činil v roce 1964 přibližně 4 000 000 DEM. V přepočtu na dnešní ceny s ohledem na inflaci a přechod na euro by tato částka odpovídala přibližně 10 000 000 EUR, tedy zhruba 250 milionům korun. Na tehdejší evropské poměry se jednalo o extrémně nákladný velkofilm, jehož rozpočet více než dvojnásobně převyšoval běžnou západoněmeckou produkci.
Investice se však mnohonásobně vyplatila. Snímek se stal v sezóně 1964/1965 komerčně nejúspěšnějším filmem v německých kinech. Získal prestižní cenu Bambi a Zlaté plátno za překonání hranice 3 milionů diváků během pouhých 12 měsíců od premiéry. Celosvětové tržby dosáhly přibližně 33 800 000 USD. Obrovský úspěch zaznamenal film i v tehdejším Československu, kde do kin přilákal neuvěřitelných 8 990 000 diváků.
Vinnetou je pro mě absolutní srdcovka a nostalgie dětství. I když dnes vidím ty naivní dialogy, ta hudba Martina Böttchera a charisma Pierra Brice s Lexem Barkerem mě pokaždé dostanou. Scéna s Ribannou v jeskyni je neuvěřitelně emotivní,
píše jeden z fanoušků.
Sobotní návrat legendy
Film Vinnetou 2: Rudý gentleman můžete sledovat na TV Nova v sobotu 19. září 2026 od 16:50 do 18:50. Prožijte znovu příběh, který formoval filmovou historii a stále dokáže dojmout miliony diváků po celém světě. A řekněte nám – máte taky rádi mayovky, nebo pro vás skončily s dětstvím?
Zdroje článku: csfd.sk, cs.wikipedia.org, kritiky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá