Karlovarský kraj nasadí odsouzené na údržbu úřadu. Práce bude zadarmo
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
pexels-donaldtong94-143580
Článek byl publikován 29.11.2026 07:00
Vítěz letošního 23. ročníku krajské architektonické soutěže je jasný. Lůžkový hospic pro Hradecko s...
Chrudim řeší nepříjemný problém s jednou ze svých historických dominant. Červená studánka na Pumberkách,...
Řidiči projíždějící Bruntálem se mohou těšit na dřívější úlevu, než se čekalo. Nový východní obchvat města...
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) chystá od 13. prosince rozsáhlé změny v městské hromadné...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Šelmy v Budějovicích nezaváhaly. Volejbalistky Jihostroje padly podeváté v řadě
- Na plese v Budějcích bylo rušno. Žena svlékla honosné šaty a napadla personál
- Královéhradecký kraj rozdává miliony. Podpoří cyklostezky, kulturu i podnikání
- GTA Dýšina, vtipkují lidé o nové hře. Nabízí toulky malou obcí i minihry pro školáky