Princezna Kate se v novém dokumentu vrací k nejtěžšímu období svého života. Otevřeně promluvila o boji s rakovinou, který ji změnil mnohem víc, než si dokázala představit.
Princezna Kate se rozhodla znovu otevřít jednu z nejtěžších kapitol svého života. V připravovaném dokumentu s názvem Heal se otevřeně vrací ke svému boji s rakovinou a popisuje, jak zásadně její nemoc ovlivnila nejen tělo, ale také pohled na život. Na In-Lifestyle nás zaujalo především to, jak upřímně princezna hovoří o nejistotě, strachu i postupném hledání naděje. Nejde přitom jen o její osobní příběh. Dokument chce ukázat také zkušenosti dalších lidí, kteří se potýkají s vážným onemocněním, a připomenout, že cesta k uzdravení nekončí poslední dávkou léčby.
Rakovina ji změnila víc, než si dokázala představit
Dokument nese název Heal a divákům nabídne velmi osobní pohled na život po diagnóze rakoviny. Kate v něm mimo jiné říká, že nemoc člověka poznamená mnohem hlouběji, než je na první pohled patrné. „Rakovina vás změní. Změní vaše tělo, změní vás fyzicky. Ale je tu také mnohem, mnohem hlubší rovina toho, co ve vás diagnóza rakoviny změní,“ svěřuje se princezna v ukázce z dokumentu. „Víte, když člověk čelí své vlastní smrtelnosti, tak musí přijmout, že život není nekonečný. A v takových chvílích ano, dochází ke změnám. Otevírá vás to. Myslím, že vám to změkčí srdce,“ hovoří zcela otevřeně.
Zároveň mluví o tom, že člověk se musí naučit znovu nacházet radost a naději, i když v něm stále přetrvává nejistota. „Uzdravování je cesta. Jak se znovu propojit s věcmi, které jste kdysi znali, a jak vedle nejistoty najít pocit naděje a radosti,“ říká Kate. Podle ní je důležité uvědomit si také to, že na životní zkoušky nemáme zůstávat sami.
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Film zachycuje princeznu také při mimořádné výzvě National Three Peaks Challenge, během níž v červnu 2026 zdolala nejvyšší hory Anglie, Skotska a Walesu. Celou trasu absolvovala v průběhu 24 hodin a jejím cílem nebylo jen překonat vlastní limity. Akce měla podpořit Royal Marsden Cancer Charity, tedy charitativní organizaci spojenou s londýnskou nemocnicí Royal Marsden, kde se Kate sama léčila.
V dokumentu se objevují i další lidé, kteří mají zkušenost s vážným onemocněním. Kate se s nimi setkává a sdílí s nimi jejich příběhy. Velmi osobní je rovněž její rozhovor s bratrem Jamesem Middletonem. Ten jí připomene, že pacienti po ukončení léčby v nemocnici často symbolicky zvoní na zvon. Kate přizná, že ona sama to neudělala. James jí proto naznačí, že zdolání tří hor může být jejím vlastním zazvoněním na znamení překonání těžkého období.
Od operace k remisi. Kate má za sebou náročné období
Příběh princezny se začal psát na začátku roku 2024. V lednu podstoupila plánovanou operaci břicha, po níž následovalo období rekonvalescence. Při dalších vyšetřeních lékaři zjistili, že se potýká s rakovinou. Kate se rozhodla na čas stáhnout z veřejného života a soustředit se na léčbu i rodinu. V březnu 2024 pak prostřednictvím osobního videa oznámila, že podstupuje preventivní chemoterapii.
Konkrétní druh nádorového onemocnění nikdy veřejně neupřesnila. Její oznámení tehdy vyvolalo velkou vlnu podpory nejen ve Velké Británii, ale také v zahraničí. V září téhož roku sdělila, že chemoterapii dokončila. Zároveň ale upozornila, že návrat do běžného života nebude okamžitý a že před ní stále stojí náročná cesta k úplnému zotavení.
V lednu 2025 pak přišla další důležitá zpráva. Kate oznámila, že je v remisi, což znamená, že se nemoc podle dostupných vyšetření neprojevuje. Postupně se začala vracet k pracovním povinnostem a veřejným vystoupením, přestože opakovaně připomínala, že rekonvalescence má své dobré i horší dny. Tuto skutečnost chce novým dokumentem zdůraznit.
„Je jasné, že životní výzvy nemáme nést sami,“ zaznívá v ukázce z jejích úst. Dodává také, že právě bolestné zkušenosti mohou člověku pomoci objevit krásu, kterou by jinak možná přehlédl. Dokument Heal bude mít premiéru na BBC One 29. listopadu 2026. Výtěžek z jeho mezinárodní distribuce poputuje na podporu Royal Marsden Cancer Charity. Kate tak chce svou osobní zkušenost proměnit v pomoc dalším lidem, kteří právě procházejí podobně náročným obdobím.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Princezna Kate v dokumentu promluvila o rakovině: Diagnóza ji změnila a přijala, že život není nekonečný byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.