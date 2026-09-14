ANO prosí o týden bez nenávisti. Sami ji rozséváte, vzkázali diskutující

Hradecké ANO si všimlo nenávisti ve chvíli, kdy pod komunálními příspěvky přestalo být útulno. Místní organizace proto vytáhla krásné město, sedmidenní půst od zloby a zdvořilé poděkování, jako by se politická atmosféra dala od pondělí do neděle přepnout vypínačem. Diskutující místo hromadného usmíření přinesli Andreje Babiše, Marka Nováka, Janu Mračkovou Vildumetzovou, Denise Doksanského, vládní partnery a útoky na média. Hradecká pobočka přišla s receptem na klid, pod příspěvkem jí začali předepisovat vlastní medicínu. Krásné město zůstalo krásné, jen politická lázeň se změnila v čekárnu ANO.
Místní organizace přitom začala téměř něžně. „Proč tolik nenávisti a tak malý zájem o naše krásné město? Zkuste to aspoň týden bez nenávisti. Děkujeme,“ napsalo hradecké ANO. Sedm dní bez nenávisti zní jako politická obdoba suchého února: trochu se omezit, pročistit organismus a v pondělí se vrátit k běžnému provozu. Krásný Hradec dostal v téhle kúře zvláštní úlohu, protože kritika ANO se ocitla proti zájmu o město, jako by člověk musel volit mezi Bílou věží a možností poslat politickou stranu k čertu. Komentující tuto disciplínu odmítli a místo obdivování památek začali připomínat, kdo všechno v ANO umí přiložit pod společenský kotel.
Největší ránu výzva dostala bez jediné vulgarity. „Alespoň týden bez nenávisti byste nejprve měli důsledně vyžadovat po vašich představitelích. Vrací se vám to, co do společnosti rozsévají vaši zástupci, jako například Novák, Peštová, Doksanský, Babiš, Jana Mračková - Vildumetzová a další v čele s Andrejem Babišem. Tedy, stručně řečeno, začněte u sebe, poté koaličních partnerů a následně teprve apelujte na jiné. Nemáte zač,“ napsala diskutující. Hradecké ANO nabízelo sedmidenní odvykací pobyt veřejnosti, odpověď mu přidělila skupinovou terapii.
Krátké reakce nepotřebovaly ani tolik slov. „To řekni Babišovi,“ napsal diskutující. „Týden bez nenávisti = týden bez vás,“ přidal další. „Jako že byste týden nedávali žádné příspěvky?“ zeptal se jiný. Místní organizace hledala méně nenávisti, komentáře jí nabídly technicky nenáročnější řešení: méně ANO. Volební program se málokdy vejde do jedné věty tak úsporně.
Týden bez nenávisti narazil na Babiše
Babiš dává hradecké prosbě půvab, který se komunálním grafikům nepodaří vyretušovat. Premiér se například na začátku září znovu pustil do novinářů a expertů, které označil za „lačníky po veřejných penězích“, Seznam proměnil v jednoho z hlavních padouchů politického vesmíru a občanům dlouze vysvětloval, kdo jim podle premiéra podsouvá pravdu, lež a správné názory. Kouzlo celé konstrukce spočívalo v tom, že lidem právě vysvětloval, aby si nenechali od jiných vysvětlovat, co si mají myslet. Strategická komunikace je zřejmě nebezpečná hlavně tehdy, když ji provozuje někdo jiný než Andrej Babiš.
Novináři navíc dostávají lekce opakovaně. „Teďka vám řeknu, prolhané Seznam Zprávy a Novinky, jak lžete,“ pustil se Babiš do médií při jiném výstupu. „Odsuzuji jakoukoliv agresivitu vůči novinářům,“ prohlásil krátce poté. Hradeckému ANO by podobný výkon vystačil na celý týden bez nenávisti. Nejprve přiložit, potom pokárat oheň, že hoří. Hradecká organizace k tomu přidala další díl politické prevence a požádala okolí o týden bez nenávisti. První výtisk patří na centrálu ANO.
Komentáře přesně tuto stranickou specialitu vytáhly na světlo. „Proč to nezkusíte třeba aspoň týden bez nenávisti k médiím, bez nenávisti k ekonomům, bez nenávisti ke kritice? Kdo seje vítr, sklízí bouři,“ napsal diskutující. Sedmidenní program tím dostal praktičtější podobu. Pondělí bez „prolhaných“ novinářů, úterý bez nepřátelských expertů, středa bez hlásných trub opozice a zbytek týdne může být věnován krásnému Hradci. Místní organizace by zároveň získala první výsledky léčby přímo ve stranické rodině.
Další komentář poslal prosbu rovnou k předsedovi. „Proč tohle opakujete pořád dokola? Nejdřív v komentech pod vašimi příspěvky a teď už highlight? Zkuste se zeptat vašeho pana předsedy, proč tu nenávist vůči oponentům šíří,“ napsal diskutující. Andrej Babiš se pod komunálním příspěvkem usadil bez pozvánky a zabral více prostoru než bydlení, doprava nebo zeleň. Předseda ANO má totiž nepříjemnou vlastnost: při dobrém volebním výsledku je symbolem značky, při kritice místních kandidátů se z něj najednou má stát cizí pán z Prahy. Takový trik by možná ocenil kouzelník, volič však pořád vidí stejné logo.
Hrubší reakce dorazily také. „Váš bača se chová jako hovado a Vy se nestydíte hrát na city. Neskutečná drzost,“ napsal jeden diskutující. „Nenávist podněcuje zejména Vůdce vaší Anosekty,“ přidal další. Slovník těchto komentářů rozhodně nepřipomíná nedělní čaj u faráře, což může místní ANO oprávněně kritizovat. Jenže strana si sama vybrala otázku, proč se kolem ní hromadí tolik zloby, a část odpovědí ukázala přímo na politiky ANO. Hnutí chtělo rozebírat tón reakcí, diskutující začali rozebírat výrobce tónu.
Krásné město, méně hezká značka
Komunální program proti této přestřelce působí téměř jako katalog příjemného života. Hnutí nabízí „Hradec Králové, kde se dobře žije“, dostupné bydlení, bezpečné ulice, kvalitní zdravotní péči, dopravu, zeleň, větší kapacity domovů pro seniory, denní stacionář, domácí péči, terénní služby, stomatologii i psychiatrii. Hradec má fungovat pro rodiny, seniory i podnikatele a nabídka sahá od bytu přes autobus až k zubaři. Chybí snad jen garantované počasí a sleva na nedělní oběd. Potíž přichází ve chvíli, kdy se pod katalog podepíše ANO.
Někteří komentující oddělili město od hnutí bez složité politologie. „Právě proto, že mám zájem o Hradec, nedám hlas nikomu z ANO,“ napsal diskutující. „Město je krásné! Ale kdo se spojí s člověkem, který je za dotační podvod trestně stíhán a schová se za imunitu, tak nemůže očekávat že bude plácán po zádech,“ uvedl další. Místní organizace postavila zájem o Hradec proti nenávisti, jenže reakce jí tuto rovnici rozkoply. Hradec se může líbit, ANO nemusí. Bílá věž zatím členskou legitimaci nevydává.
Místní kandidátka dostala také zastání. „To je demagogie. Proč stále operujete Babišem když do města volíte své zástupce, lidi, které znáte,“ napsala diskutující. Hradecké zastupitelstvo skutečně není vláda a kandidát na primátora není premiér. Jenže kandidáti nejdou do voleb pod názvem Sdružení sympatických sousedů od Labe, ale pod značkou ANO. Babiš se proto na komunální plakát vejde, i když na něm fyzicky není. Když značka přináší hlasy, patří předseda k rodině. Když přináší otázky, rodinné album se rychle zavírá.
Program navíc vedle sociálních služeb, bydlení a zdravotnictví servíruje heslo: „Konec experimentům a exhibicím!“ Týden bez nenávisti má tedy malou předvolební výjimku pro blíže neurčené experimentátory a exhibicionisty. Hnutí neprozradilo, kdo přesně do této zoologické kategorie patří, ale komunální idyla zřejmě potřebuje také někoho, koho lze symbolicky vyhodit za bránu. Samé stacionáře, zeleň a stomatologie by na billboardu mohly působit příliš mírumilovně.
Makání přišlo v PR balení
Kandidát na primátora Lukáš Fiedler dodal osvědčený motor ANO. „Budu makat pro lidi,“ hlásá titulek PR článku na webu Deníku, který místní organizace sdílela na podporu kandidatury. Standardní redakční text to není, komerční politická propagace ano. Fiedler v ní jde do boje o Hradec, hlídá městské peníze, přináší plán a samozřejmě bude makat. Sloveso makat drží v ANO službu s výdrží okresního tajemníka.
Pod sdíleným PR článkem však reklamní heslo narazilo na starší volební inventuru. „Nic jiného než mantra vtloukána do voličů: budu makat pro lidi,“ napsal diskutující. Jiná reakce připomněla sliby, které autor označil za nesplněné, opuštěné nebo po volbách změněné: návrat původních valorizací důchodů, zrušení penzijní reformy, konec poplatků České televizi a Českému rozhlasu, ukončení muniční iniciativy, odmítnutí ETS2 či migračního paktu a další závazky. Fiedler přinesl nové „budu makat“, pod odkazem se okamžitě otevřela reklamace předchozího celostátního makání. Nová kampaň ještě ani pořádně nezačala a část publika již kontroluje staré účtenky.
Fiedler k tomu nabízí heslo „Hradec umí víc!“. Komentující evidentně také. Staré sliby vytáhli dřív, než kandidát stihl rozbalit nové.
© inregion.cz