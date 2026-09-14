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ANO prosí o týden bez nenávisti. Sami ji rozséváte, vzkázali diskutující

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Hradecké ANO si všimlo nenávisti ve chvíli, kdy pod komunálními příspěvky přestalo být útulno.
Někteří kanditáti hnutí ANO do hradeckého zastupitelstva, ZDROJ: ANO/ se souhlasem

Někteří kanditáti hnutí ANO do hradeckého zastupitelstva, ZDROJ: ANO/ se souhlasem

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