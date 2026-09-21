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Ani mouka, ani vejce: bramboráky budou křupavé díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly vždycky

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Snad každý zná ten nepříjemný okamžik, kdy se bramborák na pánvi rozjede do stran a místo křupavé placky zůstane rozpadlá mastná kaše. Spousta lidí to řeší tím, že do těsta...
Ani mouka, ani vejce: bramboráky budou křupavé díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly vždycky

Ani mouka, ani vejce: bramboráky budou křupavé díky 1 surovině, kterou babičky přidávaly vždycky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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