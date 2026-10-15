Ani mouka, ani škrob. Guláš bude hustý jako v hospodě, když do něj na konci přidáte 1 věc ze spíže

Maso je po dvou hodinách konečně měkké a kuchyní voní majoránka s česnekem. Jenže omáčka v hrnci připomíná spíš polévku než pořádný guláš, který drží na knedlíku. V tu chvíli většina lidí automaticky sáhne po hladké mouce nebo po sáčku škrobu.
Starší generace kuchařů ale znala jednodušší cestu, která guláši přidá i na chuti. Potřebujete jen surovinu, kterou má doma skoro každý a která by jinak možná skončila v koši.
Krajíc chleba místo jíšky
Tou surovinou je obyčejný chléb. Zahušťování guláše chlebem patří k tradičním postupům české kuchyně a řada domácích kuchařů mu dodnes dává přednost před moukou. Chléb se do hrnce přidává teprve v závěru vaření, ve chvíli, kdy maso povoluje pod vidličkou. Střídka v horké omáčce nasaje šťávu, změkne a rozpadne se na jemnou kaši, která všechno spojí. Rozvaří se tak dokonale, že ji na talíři nikdo nenajde.
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Výhoda je i chuťová. Chléb přinese do omáčky jemnou kyselost, díky které nepůsobí sladkost rozvařené cibule tak výrazně. Navíc nehrozí, že by v omáčce zůstala syrová moučná pachuť, kterou jíška zanechá, když se vaří příliš krátce.
Právě hustá, sytá omáčka je to, co Češi od hospodského guláše čekají. Když je šťáva řídká jako voda, guláš nikoho nenadchne, i kdyby bylo maso sebelepší.
Ze spíže i z čerstvého bochníku
Okoralý chléb, který už nejde pořádně ukrojit, nastrouhejte na jemném struhadle. Kdo nemá chuť strouhat, rozemele tvrdé kusy v mixéru na drobnou drť.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat majonézu. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je lehčí, levnější a vydrží déle Okoralý chléb, který už nejde ukrojit, poslouží jako zahušťovadlo po nastrouhání nebo rozemletí na drť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Z čerstvého bochníku se do hrnce hodí jen měkký vnitřek, tvrdou kůrku proto odřízněte. Střídku pak natrhejte prsty nebo rozkrájejte na kousky velikosti hrášku a přisypte je k masu. Měkkou střídku můžete předem krátce namočit v troše vody, v omáčce se pak rozpadne ještě rychleji.
Po troškách a na mírném plameni
Chléb přidávejte postupně:
začněte menší hrstí; promíchejte a nechte chvíli bublat; teprve potom posuďte hustotu; když je guláš pořád řídký, přisypte další hrst.
Omáčka zhoustne až ve chvíli, kdy se drobky úplně rozvaří, takže první dojem hned po vsypání klame.
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Kouskům čerstvé střídky obvykle stačí 5 až 10 minut varu. U nastrouhaného tvrdého chleba se recepty rozcházejí a některé počítají s 15 až 20 minutami. Omáčka s chlebem se ráda přichytává ke dnu, proto ji během té doby občas promíchejte a plamen držte nízko.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Chléb Jak ho připravit Jak dlouho vařit Okoralý nastrouhat na jemném struhadle nebo rozemlít v mixéru na drobnou drť nastrouhaný podle některých receptů 15 až 20 minut Čerstvý odříznout kůrku, střídku natrhat nebo rozkrájet na kousky velikosti hrášku, případně krátce namočit v troše vody kousky střídky obvykle 5 až 10 minut Zásoba ze zbytků a na co si dát pozor
Kdo vaří guláš častěji, může si zahušťovadlo připravit předem. Okoralé krajíce, které nikdo nedojedl, zbavte kůrky, rozkrájejte a nechte na suchém a teplém místě úplně vyschnout. Suché kousky pak schovejte do dobře těsnící sklenice a do guláše je přisypávejte rovnou z ní. Využijete tak pečivo, které by jinak přišlo nazmar. Stejně dobře poslouží i domácí chlebová strouhanka.
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Jednu věc je ale dobré mít na paměti. Podle zkušeností domácích kuchařů guláš zahuštěný čerstvým chlebem snáz zkysne, a proto ho tak někteří zahušťují hlavně tehdy, když se bude jíst ještě týž den. Kysnutí způsobují mikroorganismy, takže guláš, který druhý den zapáchá nebo chutná výrazně kysele, už nejezte. Zbytek po dovaření co nejdřív zchlaďte a nejpozději do dvou hodin ho uložte do lednice.
Hodně cibule udělá polovinu práce
Chléb funguje nejlépe jako doplněk dobře založeného guláše. Velkou část hustoty totiž obstará cibule. Poctivé recepty počítají s přibližně stejnou váhou cibule jako masa. Během několika hodin na mírném plameni se cibule postupně rozpustí v hladký základ, díky kterému šťáva zhoustne sama. Pomáhá i hovězí kližka, ze které se pomalým varem uvolňuje kolagen.
Velkou část hustoty guláše obstará cibule, poctivé recepty počítají se zhruba stejnou váhou cibule jako masa. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ze spíže se dá vzít i perník na strouhání, se kterým pracovaly některé babičky. Jídlo s ním ale dostane jinou, kořenitější chuť. Pro klasický hospodský guláš proto zůstává jistější volbou obyčejný chléb.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-zahustit-gulas-rady-a-tipy-pro-zahustovani/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-gulas/, https://forbes.cz/ultimatni-cesky-comfort-food-jak-na-ten-nejlepsi-gulas-pustte-se-do-nej-o-den-driv-a-nesetrete-s-cibuli/, https://www.zadnyspeky.cz/2024/02/11/pravy-hospodsky-gulas-z-klizky-zahusteny-chlebem-a-cibuli/, https://www.vareni.cz/recepty/domaci-gulas-zahusteny-chlebem/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-vyuzit-chleba, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/8192-cim-zahustovat-gulas.html, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/11070-zahusteni-gulase-chlebem.html, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/leftovers-and-food-safety, https://prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/2431, https://www.jaktak.cz/jak-zahustit-gulas-bez-mouky.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dlouho-varit-chleba-v-gulasi-rady-a-tipy/