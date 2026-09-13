Žebříček říkal, že Rybakina bude světovou jedničkou. Ve finále porazila ženu, které první místo bere

Elena Rybakina už před sobotním finále věděla, že v pondělí vystoupá na první místo světového žebříčku. Potřebné body získala dříve během turnaje a Aryna Sabalenková už její nástup nemohla zastavit. Pořadí bylo rozhodnuté. Jenže tenis jí připravil mnohem působivější předání moci, než dokáže vytvořit jakákoli tabulka.
Na druhé straně sítě ve finále US Open stála právě Sabalenková, která držela první místo nepřetržitě 99 týdnů, v New Yorku vyhrála předchozí dva ročníky a útočila na třetí titul za sebou. Rybakina ji porazila 6:4, 5:7, 6:2, získala první US Open kariéry a druhý grandslam letošní sezony.
V pondělí tedy nepřevezme první místo po porážce od ženy, kterou střídá. Převezme ho s její skalpem a pohárem v ruce.
Jedničkou by byla i bez titulu. Právě proto je finále tak důležité
Tenisový žebříček neříká, kdo je nejlepší hráčkou jednoho večera. Sčítá výsledky za dlouhé období a právě v tom spočívá jeho hodnota. Rybakina si první místo nevysloužila jedním zápasem proti Sabalenkové, stejně jako by jej po případné porážce nezískala nezaslouženě.
Jenže veřejná debata funguje jinak než matematika WTA. Kdyby Sabalenková ve finále vyhrála, vznikla by okamžitě velmi jednoduchá otázka: je novou světovou jedničkou opravdu Rybakina, když ji právě ve finále posledního grandslamu porazila dosavadní vládkyně žebříčku?
Sportovně by taková pochybnost byla zjednodušující. Mediálně by ale existovala. Rybakina jí nedala šanci vzniknout. Sabalenkovou porazila letos už podruhé ve grandslamovém finále. V lednu ji zdolala v rozhodujícím zápase Australian Open, v září přidala totéž na US Open. Mezi prvním a posledním majorem sezony se tak jejich vzájemný souboj stal velmi konkrétním obrazem změny na vrcholu ženského tenisu.
Sabalenková dostala druhý set. Rybakina jí nedala zápas
Finále přitom nebylo jednostranným předáním koruny. Rybakina získala první brejk za stavu 2:2 a první set udržela 6:4, přestože trefila pouhých 27 procent prvních servisů. To je číslo, které by u hráčky tak závislé na kvalitním podání obvykle signalizovalo velký problém. Tentokrát ho dokázala kompenzovat přesností a razancí ze hry.
Ve druhé sadě se její první servis výrazně zlepšil, jenže nevyužila dva brejkboly. Sabalenková přežila kritická místa, za stavu 6:5 prolomila podání soupeřky a poslala finále do třetího setu.
Právě tady dostala Rybakina příležitost ukázat něco důležitějšího než rychlost servisu. Po ztracené sadě nespadla. Ve třetím setu vzala Sabalenkové servis na 2:1, podruhé prorazila její podání na 5:2 a zápas následně uzavřela dvanáctým esem. Po více než dvou hodinách proti hráčce, která v New Yorku neprohrála dvacet zápasů v řadě, rozhodující část finále neustála obhájkyně.
Ustála ji budoucí světová jednička.
Sabalenková byla v New Yorku skoro nedotknutelná
Právě místo dává výsledku další váhu. Sabalenková vyhrála US Open v letech 2024 a 2025 a do letošního finále přinesla sérii dvaceti vítězství na Flushing Meadows. Třetí titul v řadě by ji zařadil mezi velmi vzácné případy moderní historie turnaje.
Rybakina ji zastavila jediný zápas před cílem. Současně se stala první hráčkou od Sereny Williamsové v roce 2002, která ve finále US Open porazila úřadující šampionku. A první od roku 2012, která v newyorském finále porazila světovou jedničku.
Tyhle statistiky nejsou podstatné kvůli samotnému sbírání rekordů. Ukazují, jak stabilní Sabalenková na největším americkém turnaji byla. Rybakina tedy nepřišla k titulu přes otevřenou část pavouka nebo překvapivou finalistku. Poslední krok musela udělat proti hráčce, která New Yorku poslední dva roky vládla.
Australian Open a US Open v jedné sezoně zvládly v tomto století jen tři ženy
Rybakina navíc uzavírá grandslamovou sezonu způsobem, který její nový status ještě zvýrazňuje. V lednu vyhrála Australian Open. V září US Open. Od roku 2000 získaly oba hardcourtové grandslamy během jedné sezony jen tři hráčky: Angelique Kerberová v roce 2016, Sabalenková v roce 2024 a teď Rybakina.
Pro Kazachstánku je newyorský titul třetím grandslamem kariéry. K Wimbledonu 2022 přidala letos Melbourne a New York, takže jí ke kompletnímu kariérnímu Grand Slamu zbývá Roland Garros.
Ještě zajímavější je ale vývoj samotného letošního roku. Rybakina nepřicházela do US Open jako bezchybná mašina, která by od ledna všechny převálcovala. Před turnajem ji omezoval kotník a Cincinnati nedohrála.
V New Yorku navíc musela v pozdějších kolech otáčet zápasy proti Qinwen Zheng a Coco Gauff. Právě proto její triumf nevypadá jako produkt jednoho dominantního nástroje. Servis zůstává její nejviditelnější zbraní, ale letošní US Open vyhrála také schopností přežít chvíle, kdy nefungoval dokonale.
Její tři poslední výhry nad Sabalenkovou přišly v zápasech, které něco znamenaly
Celkově má Rybakina proti Sabalenkové stále zápornou bilanci 8:10. To je důležitá brzda pro jednoduchý příběh o tom, že by svou rivalinku najednou kompletně přerostla. Jenže poslední tři vítězství Rybakiny v jejich vzájemné sérii přišla na mimořádně velkých scénách.
Finále Turnaje mistryň na konci loňské sezony. Finále Australian Open. A teď finále US Open. To už není drobná statistická odchylka. Sabalenková zůstává jednou z nejsilnějších hráček světa a jejich rivalita může ještě několikrát změnit směr. V tuto chvíli ale Rybakina vyhrává zápasy, v nichž je nejvíc vidět a nejvíc se rozdává. A právě takový kontext dává prvnímu místu v žebříčku jinou váhu.
Číslo jedna získala dřív. Ve finále mu dala tvář
Rybakina už nepotřebovala Sabalenkovou porazit, aby v pondělí viděla vedle svého jména jedničku. To bylo hotové. Ve finále šlo o něco méně měřitelného, ale pro sport možná důležitějšího. O to, jak bude změna na vrcholu vypadat.
Mohla převzít první místo po porážce od předchozí vládkyně. Místo toho jí vzala titul, ukončila její dvacetizápasovou newyorskou sérii a podruhé během jedné sezony ji porazila ve finále grandslamu.
Žebříček tedy rozhodl už před sobotou. Arthur Ashe Stadium jen dodal obrázek, který se k tomu bude pamatovat. Aryna Sabalenková předá v pondělí první místo Eleně Rybakině. A poslední zápas, který jako světová jednička odehrála, prohrála právě s ní.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Rybakina beats Sabalenka for first US Open title [1], WTA – The new No. 1 has a new US Open trophy: Rybakina ends Sabalenka's reign [2], WTA – History-maker Elena Rybakina captures PIF WTA World No.1 singles ranking [3].