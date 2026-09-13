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Ridley Scott chystá nejdražší film své kariéry. Povedou se mu krvaví Piráti z Karibiku?

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Ridley Scott o svých filmech rád mluví ve velkém a nelze se mu ostatně divit. Vytvořil několik nepopiratelných klasik, které začaly žít vlastním životem; organizoval početné štáby, disponoval obrovskými rozpočty a vydělal ještě větší tržby. Když tedy říká, že jeho nový počin bude nejdražším filmem jeho kariéry, je třeba to brát vážně.
Ridley Scott chystá nejdražší film své kariéry. Povedou se mu krvaví Piráti z Karibiku?

Ridley Scott chystá nejdražší film své kariéry. Povedou se mu krvaví Piráti z Karibiku?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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