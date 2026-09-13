Ridley Scott chystá nejdražší film své kariéry. Povedou se mu krvaví Piráti z Karibiku?

Scottův
poslední kousek Vzhlížet ke hvězdám
se ale mezi jeho velké hity nezařadí. Naopak se s dosud utrženými 33 miliony dolarů postapo snímek řadí mezi jeho velké propadáky. Nicméně Ridleyho Scotta sebevědomí neopouští. Mezi jeho chystanými projekty je například adaptace klasiky, jíž prakticky vděčíme za podobu filmových pirátů. Jeho Ostrov pokladů prý bude nejdražším snímkem, jaký dosud natočil. Prozradil to v podcastu na Patreonu, a když se podíváme na jeho dosavadní filmografii, je to docela fascinující informace.
Gladiátor II
například stál 310 milionů dolarů, po odečtení pobídek se rozpočet odhaduje na 210–250 milionů dolarů, což je samo o sobě dost. Scott má zároveň tendenci natáčet své filmy tak, aby ty peníze byly vidět. Ať už Ostrov pokladů dopadne jakkoli, můžeme se těšit na to, že lokace tropických ostrovů, jeskyní plných pokladů, lodí ovládaných piráty a přestřelky na ostrově budou mít po vizuální stránce pořádnou váhu. Scott, jenž je zvyklý pracovat s konceptem velkofilmu, může zároveň oblíbenou knihu převést do uspokojivé podoby. Tím spíš, že se v roli charismatického padoucha Johna Silvera objeví neméně charismatický Hugh Jackman
. Tomu bude velmi snadné uvěřit, že k němu hlavní hrdina vzhlíží, i když dělá objektivně odporné věci.
Svůj Ostrov pokladů původně Scott nabídl 20th Century Fox, to ale nápad odmítlo a projekt putoval na filmový trh. Momentálně o Ostrov pokladů jedná studio Sony. Fox je nyní vlastněn Disneyem, a tak se úplně nehodí natočit případnou konkurenci Pirátům z Karibiku. To je o to pochopitelnější, že Ostrov pokladů je sice absolutní pirátskou klasikou, jíž dredatí piráti s nákresem klíče vděčí za svou existenci a podobu, zároveň ale pirátství a dobrodružnou poetiku obecně podává se značnou ponurostí.
Piráti z románu Roberta Louise Stevensona totiž nejsou romantickými figurami, jaké čtenáři v době vydání znali například z knihy Waltera Scotta Pirát. V Ostrově pokladů jsou to primitivní zločinci, kteří pijí, smrdí, vraždí stejně lehce, jako dýchají, a na jejich loajalitu je spoleh jako na jarní počasí. Samotný Silver je přitom sám dost nejednoznačnou figurou. Na jednu stranu má hlavního hrdinu, teenagera Jima Hawkinse, zřejmě upřímně rád a několikrát ho zachrání, pořád je to ale lhář, manipulátor, vrah a především hlavní padouch příběhu. Romanticky není podáno ani samotné dobrodružství – na konci příběhu Jima sužují noční můry a traumatické vzpomínky a vyprávění ho opouští s pevným rozhodnutím, že už se na Ostrov pokladů nechce nikdy vrátit. Oproti dobrodružným fikcím z té doby tak Ostrov pokladů představoval o dost temnější pojetí.
Zároveň román zpopularizoval všechno, pod čím si dnes představíme stereotypního piráta – papouška na rameni, dřevěnou nohu, pití rumu, černou známku… Vše, co o pirátech víme z Pirátů z Karibiku, Petra Pana a dalších dobrodružných kousků, vzešlo právě z tohoto románu. Tím ironičtější je, že Piráti z Karibiku vzali ty samé prostředky, kterými Stevenson pirátský mýtus deromantizoval, a vytvořili z nich romanticky vypadající blockbuster. Pokud se Ridleymu Scottovi podaří mnohokrát adaptovaný román skutečně zpracovat, můžeme minimálně očekávat zajímavý protipól moderních pirátských blockbusterů, tím spíš, že s obřím rozpočtem může vytvořit fascinující dobrodružnou věc.
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Zdroj: World of Reel