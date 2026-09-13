Zdánlivě obyčejné sklenice ze 70. let se prodávají i za 14 000 Kč: Sběratelé vás budou prosit na kolenou

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Zdánlivě obyčejné sklenice ze 70. let se prodávají i za 14 000 Kč: Sběratelé vás budou prosit na kolenouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Křišťálové sklenice z dob socialismu se vrací do módy. Kompletní soupravy mohou v současné době stát stovky až tisíce korun.
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Zdroj: Fotografie: Tess Mattew / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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