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Zdánlivě obyčejné sklenice ze 70. let se prodávají i za 14 000 Kč: Sběratelé vás budou prosit na kolenou

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Křišťálové sklenice z dob socialismu se vrací do módy. Kompletní soupravy mohou v současné době stát stovky až tisíce korun.
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Zdroj: Fotografie: Tess Mattew / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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