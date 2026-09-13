Místní zemědělec opravil v Boubíně na Klatovsku svépomocí a díky dotaci cihlářskou pec se 17metrovým komínem, strojovnu a sušárnu. Všechny tři objekty jsou kulturní památkou. Areál o rozloze 1,2 hektaru, který farmář koupil před šesti lety, je přístupný veřejnosti. Je v něm plně funkční technologie výroby cihel, která skončila v roce 1985. Od té doby areál chátral a v roce 2020 byl na něj vydán demoliční výměr.
Farmář svépomocí opravil historickou cihlářskou pec, strojovnu a sušárnu
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...