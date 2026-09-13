Skuhravý po dalším výprasku Baníku sáhl po baseballce. Hráče chce přesvědčit za každou cenu

- Baník prohrál v dohrávce 5. kola Chance Ligy v Jablonci 0:3, o víkendu padl 0:4 v Mladé Boleslavi
- Se čtyřmi góly v sedmi zápasech má nejslabší útok soutěže a v tabulce mu patří jedenácté místo
- Zápas zlomila červená karta pro obránce Matěje Chaluše krátce po přestávce
- Třetí gól Jablonce videorozhodčí nejprve odvolal a pak znovu uznal
- Skuhravý se vyjádřil i k příchodu Jakuba Elbela, potrestaného v korupční kauze
Poločas naděje, pak dětinská chyba
Až do přestávky nic nenasvědčovalo tomu, že by si Ostravané měli ze severu Čech odvézt další příděl. Hra byla vyrovnaná, jenže krátce po změně stran přišel zlom. Obránce Matěj Chaluš, kterému videorozhodčí předtím sebral gól, po přezkoumání situace dostal červenou kartu.
Skuhravý v rozhovoru pro iSport vyloučení označil za dětinské a přiznal, že v tu chvíli bylo po zápase. Rozhodčím prý nemůže nic vyčítat. S Chalušem si ale situaci vyříká, protože videorozhodčímu sám nabídl příležitost.
Dvě prohry v řadě mají v tabulce jasnou stopu. Baník se čtyřmi trefami v sedmi kolech drží nejslabší útok ligy a s devíti body je jedenáctý. Hledat viníka mezi hráči přesto odmítá. „Jsem ten poslední, kdo tady bude pranýřovat hráče," prohlásil kouč už po debaklu v Mladé Boleslavi.
Videorozhodčí na houpačce
Ještě podivněji působil třetí gól domácích. VAR ho nejprve odvolal a vzápětí znovu uznal, protože při posuzování ofsajdu údajně přehlédl jednoho hráče. Skuhravý nic podobného nezažil. Za stavu 0:0 by podle něj šlo o hrubé ovlivnění zápasu.
„Dlouhodobě se potýkám s tím, že u nás VAR trvá strašně dlouho," posteskl si trenér podle Jabloneckého deníku.
Baseballka a druhá šance
Přechod na čtyři obránce, který mu část okolí radí, Skuhravý odmítá. Připomněl, kam Baník vedlo neustálé přeskakování mezi rozestaveními. Ostravští prožili divoký minulý ročník, v němž se zachraňovali až v baráži a v dubnu vyměnili i trenéra.
Odpovědnost za výsledky bere na sebe, protože hráče podle svých slov tlačí do stylu, o kterém sami ještě nejsou úplně přesvědčení. Naučit ho je chce za každou cenu, klidně prý i s baseballovou pálkou.
„Někdy ale dostanete na zadek a vypadáte před celým národem jako trouba," dodal bez obalu muž, který v červnu Baník přebíral.
Řeč přišla i na nejcitlivější téma posledních dnů. Do Ostravy zamířil obránce Jakub Elbel, kterého etická komise FAČR v korupční kauze potrestala tříměsíčním distancem a pokutou 30 000 korun. Se Sigmou Olomouc se nedávno dohodl na konci smlouvy. Skuhravý korupci označil za naprosto nepřijatelnou věc. Svět ale podle něj není černobílý a druhou příležitost si zaslouží každý. Stejně klub přistoupil k útočníkovi Davidu Látalovi, kterého se kauza rovněž dotkla. Elbel je navíc zraněný a důvěru si bude muset nejprve vybojovat v béčku.
Skuhravý přesto tvrdí, že na konci bude slavit Baník. Po sedmi kolech a čtyřech vstřelených gólech to zatím zní spíš jako slib než jako předpověď.