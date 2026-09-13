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Sagvan Tofi přiznal velké trápení s dcerou. Přiznal, že mu někdy docházejí síly

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Sagvan Tofi má vedle pracovních povinností doma ještě jednu výraznou osobnost. Jeho šestnáctiletá dcera Satine totiž podle něj zdědila velkou část jeho povahy. Herec a producent přiznává, že mu tím občas nastavuje pořádné zrcadlo.
Sagvan Tofi přiznal velké trápení s dcerou. Přiznal, že mu někdy docházejí síly

Sagvan Tofi přiznal velké trápení s dcerou. Přiznal, že mu někdy docházejí síly

Zdroj: nexttofo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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