Priske má na Letné nejhorší čísla své kariéry. Srovnání s Trpišovským je nemilosrdné

- Sparta prohrála čtyři ze sedmi kol a je desátá, na Slavii ztrácí osm bodů
- V prvním angažmá měl Priske průměr 2,19 bodu na zápas, dva tituly a double
- Druhá sezona po návratu skončila bez trofeje a se čtyřbodovou ztrátou na mistra
- V úterý skončili trenér pro standardní situace a vedoucí fyzické přípravy
- V sobotu hostí Sparta doma Jablonec
Stejné jméno, jiné podmínky
Když se Priske v červnu 2025 vracel na Letnou, dávalo to smysl. Za prvním angažmá měl 96 soutěžních zápasů, průměr 2,19 bodu na utkání, titul po devítiletém čekání, double a osmifinále Evropské ligy. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ho vybíral po výběrovém řízení, ve kterém byli trenéři z několika evropských lig.
Jenže mezi prvním a druhým angažmá byl Feyenoord. A ten skončil v únoru 2025 odvoláním, které Nizozemci zdůvodnili nevyrovnanými výkony a chybějící chemií v týmu. Sparta ten signál znala a vědomě ho přijala.
Návrat pak narazil na prostou věc. Stejné jméno neznamená stejné podmínky. Kádr se obměnil, kabina má jinou dynamiku, konkurence v lize vyrostla. První sezona po návratu skončila bez trofeje, se čtyřbodovou ztrátou na titul a s vyřazením z poháru i z Konferenční ligy. Letos přišel nejhorší vstup do ligy od roku 2005.
Čísla, která se nedají přerámovat
Rozdíl je nejlépe vidět ve srovnání přes Vltavu. Zatímco Priskeho ligová úspěšnost se v minulé sezoně pohybovala kolem osmašedesáti procent, Jindřich Trpišovský držel přes dvaaosmdesát. To není rozdíl v náladě ani v přístupu k rozhodčím. To je rozdíl ve struktuře.
A přesně tady se ukazuje, proč je úterní krok tak nepřesvědčivý. Sparta v Hradci inkasovala první gól po standardní situaci, takže odchod trenéra pro standardky má vnitřní logiku. Jenže tým nepadá kvůli rohovým kopům. Padá proto, že sedmdesát procent držení míče neumí přetavit do šancí, a to je problém herního plánu, ne specialisty na jednu fázi hry.
Otázka, kterou nikdo nechce vyslovit
Bylo by pohodlné napsat, že za všechno může trenér. Nebylo by to pravdivé. Kádr letos prošel obrovskou obměnou, v Hradci nastoupilo sedm hráčů, kteří přišli v posledních měsících, mimo jiné záložník Roman Macek z Mladé Boleslavi. Skládat z toho fungující mužstvo za sedm kol nedokáže nikdo.
Ale to je právě jádro věci. Priske se vracel do prostředí, které znal, a to prostředí už neexistuje. On sám mluvil po derby i po Hradci o procesu a o hledání řešení, tedy o slovníku trenéra, který ví, že mu docházejí argumenty. Vedení mu vyjádřilo důvěru a zároveň nechalo v prohlášení otevřená vrátka větou, že se podle situace bude rozhodovat dál.
Sparta si od návratu budovala tým kolem hráčů jako Adam Karabec, který se hlásil první den přípravy. Dnes ten samý Karabec chodí sám před rozzuřený kotel. V sobotu přijede Jablonec a odpověď na otázku z titulku dostaneme pravděpodobně dřív, než by si kdokoli na Letné přál.