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Byla jeho náměstkyní, dnes je ministryní. Babiš vytáhl starou fotku se Schillerovou a při pohledu na ni se hlasitě rozesmál

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Snímek vznikl přesně před deseti lety v areálu Celní správy v Heřmanicích. Tehdy byla jeho náměstkyní, dnes řídí státní kasu.
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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