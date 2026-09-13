Šéf Oktagonu Novotný ostře zkritizoval G MMA. Nová organizace mu veřejně odpověděla

- Novotného nejvíc dráždí účast dvojnásobného šampiona Oktagonu Machmuda Muradova
- Uzbecký bojovník má 31. října nastoupit proti několika členům rodu Kotlárů
- Muradov podle Novotného podepsal s G MMA dřív, než uzavřel novou smlouvu s Oktagonem
- G MMA odpovědělo, že si práce Oktagonu váží, ale svou cestu měnit nebude
- Premiérový turnaj se koná 31. října v pražské Nové Spirále
Kritika, která mířila i domů
První tisková konference G MMA vyprodukovala víc reakcí než zápasů. Vedle profesionálních bojovníků se na pódiu objevily postavy z internetového bizáru, politiky i společenských kauz, k tomu fyzické střety a formáty, které česká scéna neviděla.
Novotný to ve svém pořadu MMA letem světem shrnul bez servítků, mluvil o lidském dně a o ostudě. Nejvíc pozornosti ale vzbudilo, že nešetřil ani vlastního muže. Účast Machmuda Muradova, aktuálního dvojnásobného šampiona Oktagonu a bývalého bojovníka UFC, označil za velkou kaňku na jeho kariéře a dal najevo, že podobné vystoupení sportovnímu odkazu nepomůže.
Připustil zároveň jeden podstatný detail. Muradov měl dohodu s G MMA podepsanou dřív, než uzavřel novou dlouhodobou smlouvu s Oktagonem. Sám Uzbek nezastíral, že v jeho rozhodnutí sehrála roli mimořádná finanční nabídka.
Odpověď, která nešla do útoku
Nová organizace mohla odpovědět stejným tónem. Neudělala to. Ve vyjádření na svém instagramovém profilu uvedla, že Novotného názor respektuje stejně jako práci, kterou Oktagon pro československé MMA odvedl.
Vzápětí ale dala najevo, že kvůli kritice nic měnit nebude. Podle G MMA vstoupili všichni účastníci včetně profesionálních bojovníků do projektu dobrovolně. Organizace zároveň odmítá, že by chtěla kopírovat Oktagon nebo kohokoli jiného, chce prý vytvořit vlastní kombinaci bojových sportů, výrazných osobností a zábavy. Verdikt nechává na divácích.
Dva světy, které se k sobě přibližují
Vypadá to jako výměna názorů mezi dvěma neslučitelnými přístupy, jenže tak jednoduché to není. G MMA nesahá jen po internetových postavách, ale i po jménech z profesionální scény, a Muradov je toho nejvýraznějším důkazem.
Zároveň se přibližuje i Oktagon. Rozjíždí druhý ročník Cage Game a pracuje s influencery, tedy s publikem, o které usiluje i konkurence. Oba projekty tak bojují o stejného diváka, jen mu nabízejí jiný obal.
Novotného pozice dává z pohledu čistého sportu smysl. Oktagon budoval roky jako značku, která chce mít blízko k největším světovým soutěžím, a vlastní šampion proti několika členům jedné rodiny je přesným opakem téhle filozofie. G MMA ale nikdy netvrdila, že chce být druhým Oktagonem.
Marketingově svůj účel první tiskovka splnila. Mluví se o ní, reaguje na ni největší domácí organizace a téma se dostalo daleko za hranice bojové bubliny. Jestli se pozornost promění v platící diváky, ukáže až 31. říjen v Nové Spirále. Organizace zatím veřejně oznámila jediné: ze své cesty neuhne.