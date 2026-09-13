Zásnuby Pepy Kůrky na pláži skončily trapasem. Kameru sledoval víc než snoubenku, prsten si musela navléknout sama

Dovolená u moře, vlny, rozfoukané vlasy. Muž vyleze z vody, postaví mobil tak, aby scénu zabral, a klekne si do písku. Žena si dá ruce k obličeji, pak přijde krabička s prstenem. Tak tu chvíli popsala česká média. Jenže místo blahopřání se pod videem začalo mluvit o mobilu, o počasí a o tom, že Kůrka prsten své snoubence pouze podal, namísto toho, aby jí ho nasadil.
Poklek v písku a mobil nastavený na nahrávání
Josef Kůrka, model, vítěz ankety Muž roku 2016 a účastník reality show Survivor Česko a Slovensko, zveřejnil video žádosti o ruku na svém profilu na Instagramu. Server eXtra.cz napsal, že Kůrka poklekl na pláži během společné dovolené s Adélou Šťastnou. Podle Blesk.cz vylezl z moře, nastavil mobil na nahrávání a teprve potom si klekl do písku. Kamera tedy byla součástí scény od začátku. A pak přijde okamžik s prstenem. Na videu je totiž jasně vidět, že Kůrka prsten spíš podal a Adéla Šťastná si ho navlékla sama.
Kamera, prsten a vítr v komentářích
Komentáře pod příspěvkem citoval server eXtra.cz. Jeden z nich mířil přesně na dělbu pozornosti: „Žádáš ji o ruku. Jsi tam pro ni, nebo pro kameru? Věnuješ jí víc pohledů než ženě, kterou žádáš.“ Druhý byl kratší a praktičtější: „Ten prsten jí máš navléct.“ Oba vyjadřují dojem jednoho člověka z jednoho videa.
Třetí komentář si vzal na mušku počasí: „Požádat přítelkyni o ruku v oku hurikánu chce odvahu.“ Šlo o nadsázku k větru a rozbouřenému moři, jak scénu popsala média.
Výtky se podle citovaných reakcí točily kolem tří věcí:
- kamera a to, kam se Kůrka během žádosti díval
- prsten a jeho předání
- vítr a rozbouřené moře v záběru
V debatě o kameře se přitom skoro ztratilo to nejdůležitější: žena, která na pláži řekla ano.
Žena, která řekla ano, a datum, na kterém se média neshodla
Adéla Šťastná je Kůrkova partnerka, která pracuje jako kadeřnice. Zásnuby podle eXtra.cz okomentovala stručně: „Řekla jsem ano!“ Tři slova, žádná režie.
Jak dlouho spolu jsou, se ale v médiích rozjelo dvěma směry. eXtra.cz 10. září 2026 psal, že pár tvoří „velmi krátce“, o den později týž server uvedl „necelé dva roky“. Veřejnou stopu vztahu dohledala redakce VIPŽivota v archivu TN.cz, který novou partnerku představil 7. března 2026 s tím, že se Kůrka o snímky podělil na sociálních sítích. Doložený je tak začátek veřejného vztahu, ne začátek vztahu samotného. To jsou dvě různé věci.
Před dvěma lety měl svatbu na dosah
Nejde o Kůrkovy první zásnuby. TV Nova 12. června 2024 informovala, že se rozešel se snoubenkou Angie Mangombe pár týdnů před svatbou plánovanou na 27. července 2024. Sám k tomu tehdy řekl: „Je to hodně čerstvé. Definitivní krok rozchodu byl ze strany Angie. Každý jsme viděli ten život s dítětem jinak a máme rozdílné pohledy na výchovu.“ I tehdy mluvil o vztahu veřejně, i tehdy to byla jeho volba.
Veřejné sdílení má i druhou stranu. Kdo si nejosobnější okamžik natočí a pošle ho svým sledujícím, dostane zpátky i jejich pohled. Není to krutost davu, je to cena sdílení. Na druhé straně stojí protiargument, který v citovaných komentářích chybí: pár vteřin nepovedeného záběru nevypovídá o vztahu nic.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová