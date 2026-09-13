Jennifer Lopez ukázala křivky v plavkách s výstřihem. Fanoušci ji korunovali na nejkrásnější ženu světa

7. září 2026, na americký Labor Day, nahrála sedmapadesátiletá zpěvačka na Instagram dvě fotky, které během hodin rozvířily obvyklou vlnu superlativů. Na první, zrcadlové fotografii zachycující celou postavu, stojí v jednodílných plavkách s hlubokým véčkovým výstřihem a vysokým vykrojením nohavic, přes ramena přehozený sladěný plážový plášť. Na druhé leží venku na lehátku ve slunném prostředí resortu, kolem slunečníky a teplé světlo pozdního odpoledne. Make-up plný, vlasy rovné a rozpuštěné, na zápěstích a prstech zlaté šperky. Místo nezveřejnila. Nemusela. Stačil jeden pohled a komentářová sekce se proměnila v korunovační sál.
Plavky, které mluví samy za sebe
Jednodílný model kombinuje zvířecí potisk s barokními ornamenty a krystalové zdobení, které na slunci vytváří efekt šperku přetaženého přes tělo. Silueta zvýrazňuje pas, hluboký výstřih sahá pod hrudník a vysoké vykrojení nohavic opticky prodlužuje nohy. Přes plavky měla Lopez přehozený lehký plášť ve stejném vzoru, celek působí spíš jako couture výstup než plážová fotka.
Módní servery kus připisují australské značce Camilla, známé právě maximalistickými potisky a krystalovým zdobením. Sama Lopez značku neoznačila, takže jde o sekundární přiřazení, ne o potvrzený fakt. Jisté je jedno: vizuálně je to daleko od minimalistické estetiky „tichého luxusu“, která dominuje plážovým feedům posledních sezon. Lopez jde opačným směrem, víc je víc.
Co napsali fanoušci
Titulek o „nejkrásnější ženě světa“ není výsledek žádné ankety ani žebříčku. Je to doslovná citace z komentářové sekce, kterou jsme v Redakci VIPŽivot pročítali. Jeden z fanoušků napsal: „Nejkrásnější žijící žena, řekl jsem, co jsem řekl.“ Další přidávali: „Nejkrásnější!“, „Vypadáte úžasně!“, „Naše věčná královna“ nebo „Šťastný Labor Day!! UMĚLECKÉ DÍLO.“ Mezi reagujícími se objevila i stylistka Rachel Zoe a vizážista Tom Bachik, byť ti zůstali u emoji.
Je to nadsázka? Samozřejmě. Je to ale nadsázka, která se pod jejími příspěvky opakuje s takovou pravidelností, že se stala součástí značky. A upřímně, při pohledu na fotky je těžké fanoušky vinit z přehnané lichotky.
Léto plné milníků, ne jen plavek
Plavkový post funguje jako tečka za létem, které pro Lopez zdaleka nebylo jen o opalování. V červenci 2026 vystoupila na závěrečném večeru přehlídky Dolce & Gabbana Alta Moda v sicilské Taormině. Začátkem srpna vyrazila s osmnáctiletými dvojčaty na road trip po Itálii (Benátky, Řím, Vatikán, noční projížďky) jako rozlučku před jejich odchodem na vysokou školu. V pořadu Jimmy Kimmel Live už v květnu přiznala, že psaní vzkazů do ročenek ji dostalo víc, než čekala.
A pracovně? Rok 2026 rozhodně není útlum:
- V lednu odstartovala novou lasvegaskou rezidenci Up All Night Live v Caesars Palace.
- V březnu vydala s Davidem Guettou singl Save Me Tonight.
- V červnu měl na Netflixu premiéru romantický film Office Romance.
Dvě selfie v plavkách tak nejsou izolovaná provokace. Jsou vizuální vykřičník za obdobím, v němž Lopez pendlovala mezi mateřským milníkem a rozjetou kariérou.
Věčná otázka: jak to dělá?
Srovnání s jejími staršími plážovými posty ukazuje konzistentní linku. V létě 2024 slavila pětapadesátiny v bílých jednodílných plavkách Gooseberry Intimates, čistá, minimalistická silueta. O rok dřív volila trojúhelníkové bikini Valentino s kaftanem. Aktuální verze z roku 2026 je nejokázalejší ze všech: místo jednobarevné čistoty sází na mix potisků, kamínků a vrstev.
K režimu péče se Lopez vyjadřuje střídmě, ale opakovaně. Její trenér David Kirsch pro Vogue popsal její přístup jako „pečlivý“, důsledná strava, důsledný spánek. Sama zpěvačka pro British Vogue zmiňuje pravidelný trénink a hodně vody. A v sérii 73 Questions od Vogue prozradila své nejpřekvapivější beauty tajemství jediným slovem: spánek.
Žádný zázračný elixír. Jen disciplína opakovaná tak dlouho, až vypadá jako genetická loterie.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová