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Eva Leinweberová kvůli divákům Ulice nechodí ani nakupovat. Herečka prozradila, co se jí jinak děje

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Eva Leinweberová se do povědomí diváků zapsala výraznými rolemi a osobitým smyslem pro humor. Dnes ji vídáme také v Ulici jako svéráznou Jiřinu, kvůli které se prý herečka dokonce raději vyhýbá nakupování.
Fotografie Eva Leinweberové

Fotografie Eva Leinweberové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Eva Leinweberová na party seriálu Ulice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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