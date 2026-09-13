Pěstoun pečuje o dítě se závislostí. Odměna se může odvíjet až od dvojnásobku minimální mzdyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pěstoun pečuje o dítě se závislostí. Odměna se může odvíjet až od dvojnásobku minimální mzdy.
Lidé vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání si mohou za určitých podmínek přivydělávat, aniž by kvůli tomu...
Lidé, kterým bude starobní důchod přiznán v roce 2027, se musí připravit na další krok důchodové reformy....
Klienti jedné z největších bank v Česku se musí připravit na několikahodinové omezení služeb....
Lidé, kteří v roce 2027 oslaví 85. narozeniny, mohou patřit mezi důchodce, kterým se penze zvýší nejen při...
Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...Všechny články tohoto autora →