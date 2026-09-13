Trpišovský po nočním šoku v Edenu: V plném počtu bychom Lens porazili. Poté si rýpl do VAR

- Slavia v úvodním kole ligové fáze prohrála s Lens 2:3, dva góly inkasovala v nastavení
- Od 49. minuty hrála v deseti po vyloučení střídajícího Mikuláše Konečného po zásahu VAR
- Danijel Šturm vstřelil ve své premiéře v Lize mistrů dva góly
- Rozhodující branka padla po ztrátě míče Tomáše Chorého
- Na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů čeká Slavia od roku 2007 už dvacet zápasů
Tři minuty a konec
Večer, na který Eden čekal od roku 2007, se začal lámat o přestávce. Obránce David Zima si v prvním poločase poranil kotník a Trpišovský poslal na hřiště mladého obránce Mikuláše Konečného. Ten na trávníku vydržel zhruba tři minuty. Na hranici vápna jako poslední hráč zastavil unikajícího Abdallaha Simu. Řecký sudí Vassilis Fotias zprvu nepískal nic, po přezkoumání u monitoru ale vytáhl červenou kartu.
Trpišovský v rozhovoru pro iSport nezastíral, že verdikt vidí jinak. Hráči byli podle něj do sebe zaklesnutí a rozhodčí stál pár metrů od situace, přesto neodpískal ani faul. Zjevné pochybení, kvůli kterému by měl zasahovat VAR, v tom nevidí. „Když to takhle chcete vidět, tak to vidíte," poznamenal. Konečnému prý vyčítat nemůže. Sima si podle něj šikovně nastavil tělo a o všem rozhodly centimetry při přechodu do útoku.
Hrdina, kterému nestačily dva góly
V deseti se Slavia nesložila. Dvě minuty po vyloučení si slovinský křídelník Danijel Šturm zpracoval dlouhý nákop Samuela Isifeho, prokličkoval mezi obránci a otevřel skóre. Sima v 73. minutě vyrovnal a proti bývalému klubu gól neslavil. Šturm, který se trefil už ve vítězném derby na Letné, pak v 88. minutě znovu poslal Pražany do vedení.
Pak přišlo nastavení. V 91. minutě hlavičkoval po centru šestnáctiletého Meslouba kapitán Lens Florian Thauvin. O dvě minuty později ztratil Tomáš Chorý míč v rozehrávce před vápnem a Ruben Aguilar přesnou ranou k tyči rozhodl. Nervy povolily i na lavičce, červenou kartu viděl také asistent trenéra Řehák.
Trpišovský odmítl ukazovat prstem na Chorého. Rozhodnutí v takových chvílích podle něj nejsou jednoduchá a mužstvu na konci chyběla energie. Šturm byl prý tak vyčerpaný, že před vyrovnáním nestihl dostoupit šestnáctiletého soupeře.
„Tři body jsme měli téměř v kapse," posteskl si autor obou slávistických gólů.
Svět podle kdyby
Slávistický kouč je přesvědčený, že v plném počtu by jeho tým zápas vyhrál. Už do poločasu mohla Slavia vést o dva nebo tři góly, jenže branka Emmanuela Ayaosiho neplatila kvůli ruce. Trpišovskému večer připomněl loňskou premiéru s Bodø/Glimt, kdy Pražané vedli 2:0 a nakonec jen remizovali.
Uznání přišlo i od soupeře. Trenér Lens Dino Toppmöller zápas označil za šílený a přiznal, že Slavia jeho tým neustále dostávala pod tlak. „Myslím, že brzy zápas v Lize mistrů vyhraje," řekl pro Novu Sport.
Další šance přijde 13. října v Baku proti Sabahu, který v úvodním kole prohrál na hřišti Manchesteru United 0:4. Konečný tam kvůli červené kartě chybět bude.