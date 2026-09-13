Rostou u každé cesty po celém Česku. Lidé je ignorují, i když je to zdravotní zázrak

Stačí vyjet z města a vydat se po některé z cest mezi českými vesnicemi.
Na mezích, slunných stráních, okrajích lesů, v remízcích i podél cest se objevují husté, trnité keře. Na podzim je prozradí drobné modrofialové až téměř černé plody s typickým bělavým ojíněním. Jsou to trnky, plody trnky obecné neboli slivoně trnky (Prunus spinosa). Rostlina je u nás rozšířená prakticky po celém území s výjimkou nejvyšších horských poloh.
Dnes kolem nich většina lidí projde, aniž by je vůbec napadlo něco sbírat. Trnky totiž nejsou jako švestky nebo mirabelky. Jsou malé, mají velkou pecku, málo dužniny a čerstvé dokážou být až překvapivě trpké. Právě jejich svíravá chuť je důvodem, proč si mnoho lidí myslí, že se vlastně nedají pořádně jíst. To je ale trochu škoda.
Naši předkové totiž věděli, že trnka má svůj čas a způsob zpracování.
Zpočátku trpká, po mrazu mnohem chutnější
Trnky dozrávají na podzim a jejich
plody jsou přirozeně bohaté na třísloviny. Ty stojí za charakteristickou svíravostí, která se po rozkousnutí doslova stáhne v ústech. Když ale plody projdou mrazem, jejich chuť se změní a část trpkosti ustoupí. Právě proto se tradičně doporučovalo trnky sbírat až po prvních mrazících. Moderní botanické zdroje potvrzují, že mráz pomáhá snižovat obsah tříslovin a činí plody přijatelnějšími pro konzumaci.
Nemusí přitom nutně mrznout několik nocí za sebou. Pokud člověk nechce čekat na počasí, lze nasbírané plody také krátce zamrazit. Zralé trnky navíc na keřích poměrně dlouho vydrží, takže není nutné vyrazit sklízet přesně v jediný den.
V době, kdy se na zahradách řeší poslední jablka, švestky, hrušky a lesní ovoce už je dávno pryč, mohou trnkové keře stále nabízet úrodu, kterou téměř nikdo nesbírá.
Naše babičky z nich nedělaly jen „ovoce na zobání“
Trnka měla na českém venkově mnohem větší význam, než by se dnes mohlo zdát. Plody se zpracovávaly na marmelády, rosoly, sirupy, nápoje a vína. V různých evropských kuchyních se dodnes používají například do zavařenin nebo nápojů a známé jsou také jako základ pro ochucování alkoholických nápojů.
Tradiční využití ale nekončilo v kuchyni.
Trnka patřila také mezi rostliny lidového léčitelství. Používaly se různé části rostliny a například nálevy z květů měly tradičně sloužit při zažívacích potížích. Lidové léčitelství jí připisovalo také močopudné, svíravé a podpůrné účinky při některých potížích. Je však důležité odlišit historické používání od toho, co dnes skutečně potvrzuje klinický výzkum.
Zajímavé je, že už samotný vzhled trnky napovídá, proč byla pro venkov tak důležitá.
Husté trnité křoviny vytvářejí téměř neprostupné houštiny a poskytují úkryt ptákům i dalším živočichům. U cest, kde byly tyto keře hustě vysazené, nehrozila srážka se zvěří. Trnka je navíc významnou součástí tradičních mezí a křovinatých stanovišť. Proč jsou trnky zajímavé i podle vědců
Důvod, proč se o trnku v posledních letech znovu zajímají odborníci, není jen nostalgie po starých receptech. Výzkumy ukazují, že její
plody obsahují řadu biologicky aktivních látek. Patří mezi ně především polyfenoly, flavonoidy, fenolové kyseliny a antokyany – pigmenty odpovědné za jejich tmavě modrofialové zbarvení. Přítomný je také vitamin C a další nutričně zajímavé látky.
Jako zajímavá součást jídelníčku trnky smysl rozhodně mají.
Jsou totiž typickým příkladem zapomenutého planého ovoce, které nabízí nejen zajímavou chuť, ale také pestrou směs přírodních bioaktivních látek. Z trnek můžete udělat džem, sirup i domácí nápoj
Nejjednodušší využití je přitom překvapivě obyčejné. Po přemrznutí lze trnky tepelně zpracovat podobně jako jiné drobné ovoce. Hodí se do marmelád, želé, sirupů nebo ovocných omáček. Díky přirozenému obsahu pektinu mohou být zajímavé také pro zavařování. Zajímavou možností je také sušení. Usušené plody lze využít například do ovocných směsí nebo čajových nálevů. Tradiční zdroje uvádějí také využití trnek pro výrobu různých nápojů a alkoholických likérů.
Sbírat ano, ale neplést si trnku s jinými slivoněmi
Při sběru je potřeba rostlinu dobře poznat. Trnka obecná je obvykle hustý, výrazně trnitý keř vysoký zhruba jeden až několik metrů. Typické jsou drobné kulaté modročerné plody s ojíněním. Na jaře je velmi nápadná tím, že bílé květy rozkvétají ještě před vyrašením listů.
Prunus spinosa v květu | Zdroj: BerndH / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
A ještě jedna důležitá věc: nejí se jádro z pecky. Stejně jako u dalších slivoní obsahují semena uvnitř pecek kyanogenní glykosidy, například amygdalin a prunasin. Při poškození semen mohou vznikat toxické látky včetně kyanovodíku. Dužnina plodů je naproti tomu běžně využívanou potravinářskou surovinou. Pecky proto při zpracování odstraňujeme a rozhodně je nerozkusujeme ani nemeleme.
Možná je čas podívat se na české meze jinýma očima
Je paradoxní, že zatímco hledáme nejrůznější exotické „superpotraviny“ a drahé pilulky plné antioxidantů, zdravé ovoce nám roste doslova za vesnicí.
Trnka není zázračný lék, je ale výživově zajímavým, tradičním a velmi snadno dostupným plodem, který jsme téměř přestali využívat.
Až tedy příště půjdete na procházku mezi vesnicemi a u cesty zahlédnete hustý keř s modročernými kuličkami, možná už kolem něj neprojdete bez povšimnutí.
Trnka je totiž přesně ten druh ovoce, který býval pro naše předky samozřejmostí a dnes jsme na něj téměř zapomněli. Přitom nepotřebuje zahradu, hnojivo ani speciální péči. Roste tam, kde si jí téměř nikdo nevšímá a na podzim nabízí úrodu zdarma.
Zdroje článku:
botany.cz, priroda.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková