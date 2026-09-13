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Rostou u každé cesty po celém Česku. Lidé je ignorují, i když je to zdravotní zázrak

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Nenápadné modré kuličky dozrávají na keřích, kolem kterých chodíme bez povšimnutí. Trnky přitom patří k tradičním plodům českého venkova a jejich využití sahalo od kuchyně až k lidovému léčitelství.
Rostou u každé cesty po celém Česku. Lidé je ignorují, i když je to zdravotní zázrak

Rostou u každé cesty po celém Česku. Lidé je ignorují, i když je to zdravotní zázrak

Zdroj: AnemoneProjectors / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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