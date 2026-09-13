Samsung zavádí do telefonů snadnou možnost pro extrémní úsporu baterie. Stačí snížit obnovovací frekvenci

Žádný nový velký přepínač v nastavení, žádná marketingová revoluce. Samsung v aktualizaci One UI 9 rozšiřuje interní škálu adaptivní obnovovací frekvence u vybraných modelů Galaxy tak, aby displej mohl při statickém obsahu klesnout až na 20 Hz, tedy výrazně níž, než bylo dosavadní pozorované minimum kolem 24 Hz. Uživatel přitom nemusí nic ručně přepínat. Stačí mít zapnutý adaptivní režim, který Samsung nabízí v nastavení displeje už od dob řady S21, a telefon si nové nižší kroky řídí sám. „Extrémní“ úspora tu tedy nespočívá v nějakém nouzovém režimu, ale v tom, jak hluboko dokáže displej s frekvencí klesnout v momentech, kdy plných 120 snímků za sekundu stejně nikdo neocení, třeba při čtení článku, prohlížení fotky nebo na zamykací obrazovce.
Co přesně se mění a kde to uživatelé zaznamenali
Prvotní zjištění nepřišlo z oficiálního changelogu Samsungu, ale z komunity. Uživatelé na Redditu si po instalaci One UI 9 beta na Galaxy S25 všimli, že systém v adaptivním režimu nově pracuje s hodnotami 20 Hz, 26,67 Hz a 40 Hz, tedy kroky, které dříve v diagnostických nástrojích neviděli. Následně to potvrdil i server SamMobile, který nové hodnoty zaznamenal rovněž na Galaxy S24 Ultra a Galaxy S25 Ultra.
Dosud Galaxy S24 v režimu 120 Hz pracoval s adaptivním minimem kolem 24 Hz, což uvádí například Notebookcheck ve své recenzi tohoto modelu. Nových 20 Hz tedy jde pod dříve běžně pozorovaný spodní práh a mezikroky 26,67 a 40 Hz doplňují jemnější přechody mezi dosavadními stupni 24, 30, 48, 60 a 120 Hz. Proč zrovna tyhle hodnoty? Samsung to oficiálně nevysvětlil, ale podle dokumentace Androidu k adaptivní obnovovací frekvenci systém vybírá kompatibilní násobky podle typu obsahu a rychlosti animací. Čtyřicet hertzů je přirozený mezistupeň mezi 30 a 60 Hz, dvacet jde ještě níž pro skutečně statické scény.
Kolik energie to reálně ušetří
Tady je potřeba být upřímný: přesné číslo Samsung nezveřejnil a nezávislý benchmark porovnávající 20 Hz s dosavadním adaptivním chováním zatím neexistuje. Nejbližší oporu nabízejí starší testy:
- Tom’s Guide u Galaxy S24 naměřil při přepnutí z adaptivního režimu (až 120 Hz) na pevných 60 Hz zisk přibližně 2 hodiny 30 minut navíc.
- Android Authority u staršího Galaxy S20 Ultra zaznamenal asi 9% rozdíl ve výdrži mezi 60 a 120 Hz.
- CHIP uvádí u Galaxy S24 zhruba 13 hodin 21 minut při 120 Hz oproti téměř 16 hodinám při 60 Hz.
Nové mezikroky 20/26,67/40 Hz ale neznamenají, že telefon poběží na 20 Hz celý den. Displej na tuto frekvenci klesne jen při statickém obsahu a jakmile se prstem dotknete obrazovky, vyskočí zpět na 120 Hz. Reálný přínos proto bude nižší než rozdíl mezi pevnými 60 a 120 Hz, spíš v řádu jednotek procent celkové výdrže. Jenže právě u kompaktnějších vlajek s baterií kolem 4 000 mAh, jako je Galaxy S25, mohou i ty jednotky procent rozhodnout o tom, jestli telefon vydrží do večera bez dobíjení.
Jak to zapnout a které telefony to umí
Cesta je jednoduchá: Nastavení → Displej → Plynulost pohybu (v anglickém rozhraní Motion smoothness). Tam stačí zvolit režim Adaptivní. Žádný samostatný přepínač na 20 Hz v menu nehledejte, nové nízké kroky si řídí systém sám uvnitř adaptivního režimu.
Doloženě byly nové hodnoty zaznamenány na těchto modelech:
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Ultra
U řady Galaxy S26 jsou podobné režimy hlášeny jako přítomné už nyní, což dává smysl. Právě pro S26 Samsung spustil One UI 9 beta jako první, 12. května 2026. Od 1. září 2026 rozšířil beta program na řadu S25 a skládací Galaxy Z Fold7 a Z Flip7, zatím v Indii, Koreji, Británii a USA. Česko mezi oficiálně vyjmenovanými beta trhy není; Samsung CZ na své stránce k One UI 9 odkazuje uživatele do aplikace Samsung Members, kde mají sledovat dostupnost a termíny.
Důležitá podmínka: telefon musí mít LTPO displej, který fyzicky umí dynamicky měnit obnovovací frekvenci. To splňují vlajkové řady S24, S25 i skládací modely. U levnějších Galaxy s pevnou frekvencí 60 nebo 90 Hz tahle novinka logicky nefunguje.
Samsung není první, ale dotahuje konkurenci
Apple u iPhonů s ProMotion displejem pracuje s dynamickým rozsahem 10–120 Hz a ve své vývojářské dokumentaci přímo jmenuje podporované kroky včetně 20 a 40 Hz. Google u Pixelu 9 Pro XL uvádí rozsah 1–120 Hz. Xiaomi u modelu Xiaomi 15 deklaruje totéž. Samsung tedy nepřichází s průlomem, ale spíš dohání jemnější škálování, které konkurence nabízí déle.
Proč to trvalo? Nejpravděpodobnější vysvětlení: ladění adaptivního plánovače, který musí spolupracovat s Androidem, s ovladačem displeje i s jednotlivými aplikacemi, není triviální záležitost. Android počítá s výběrem kompatibilních násobků snímkové frekvence, s časovači nečinnosti i s hladkými přechody mezi režimy. Výrobce takové kroky často zavádí postupně, až když má dostatek dat o stabilitě a uživatelském zážitku.
Samsung tu neřeší výdrž větší baterií ani rychlejším nabíjením, ale chytřejším hospodařením s displejem v momentech, kdy plynulost 120 Hz nedává žádný reálný přínos. Je to tichá optimalizace, ne revoluce, ale právě takové změny nakonec rozhodují o tom, jestli telefon dožije den bez nervózního hledání nabíječky.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman