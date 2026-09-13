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Samsung zavádí do telefonů snadnou možnost pro extrémní úsporu baterie. Stačí snížit obnovovací frekvenci

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Samsung v One UI 9 přidává nové nízké mezikroky obnovovací frekvence displeje, konkrétně 20, 26,67 a 40 Hz, které mají šetřit baterii.
Android telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Android telefon Samsung Galaxy S22 Ultra

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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