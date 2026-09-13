Jak bydlí Robert Urban: Jeho žižkovský loft má pokoje, jaké jste ještě nikdy neviděli

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Jak bydlí Robert Urban: Jeho žižkovský loft má pokoje, jaké jste ještě nikdy neviděliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Robert Urban s partnerkou vytvořili ze svého bytu domov postavený na industriálně laděném prostoru a dostatku světla.
Fotografie Roberta Urbana
Zdroj: Foto: Nextfoto, Robert Urban na letní party Divadla Broadway
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Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
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