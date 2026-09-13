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Jak bydlí Robert Urban: Jeho žižkovský loft má pokoje, jaké jste ještě nikdy neviděli

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Robert Urban s partnerkou vytvořili ze svého bytu domov postavený na industriálně laděném prostoru a dostatku světla.
Fotografie Roberta Urbana

Fotografie Roberta Urbana

Zdroj: Foto: Nextfoto, Robert Urban na letní party Divadla Broadway
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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