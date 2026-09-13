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Mrkev pohnojená v srpnu popelem a jednou lékárenskou kyselinou naroste do velikosti, kterou ze záhonu nečekáte

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Nebojte se v průběhu srpna pohnojit záhon s mrkví. Budete-li vědět, po jakých hnojivech sáhnout, dočkáte se bohaté sklizně.
Bohatá úroda mrkve

Bohatá úroda mrkve

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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