Aktualizace Android 17 míří na další telefony: Kdy se dočká Motorola, Samsung a Xiaomi?

Google vydal Android 17 pro své telefony Pixel 16. června 2026. Od té doby se aktualizace postupně dostává i k dalším výrobcům, každý z nich je ale v jiné fázi nasazení. Samsung spustil oficiální distribuci One UI 9 s Androidem 17 pro řadu Galaxy S26 už 16. září 2026. Některé nové skládací modely dostaly systém rovnou z výroby. Motorola zahájila veřejně doložené nasazování aktualizace v USA 6. října 2026 na modelu Razr Ultra 2026 a v následujících dnech se aktualizace začala šířit i na další telefony. Xiaomi má v otevřených oficiálních zdrojích zatím především Developer Preview a beta program. Stabilní harmonogram vydání pro globální trh ani Českou republiku dosud nezveřejnilo.
Samsung: nejdál v ostrém nasazení
Samsung je z této trojice jednoznačně nejdál. One UI 9 s Androidem 17 se poprvé objevilo na modelech Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8, které jej mají už z výroby. Od 16. září 2026 pak Samsung postupně distribuuje aktualizaci také na Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra.
Veřejný beta program One UI 9 přitom Samsung spustil už 12. května 2026 na vybraných trzích. Před ostrým nasazením tak měl přibližně čtyři měsíce na testování a ladění systému. Pro další podporované modely Galaxy ale v otevřených zdrojích nezveřejnil jednotný harmonogram. Odkazuje uživatele do aplikace Samsung Members a upozorňuje, že termíny se liší podle regionu a operátora. Prakticky to znamená, že majitelé Galaxy S26 nebo nových modelů Fold a Flip už aktualizaci mohou mít k dispozici. Ostatní si budou muset počkat na svou vlnu.
Kde aktualizaci zkontrolovat? Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout a nainstalovat.
Motorola: aktualizace se rozšiřuje postupně
Motorola zahájila 6. října 2026 veřejně doložené nasazování Androidu 17 v USA na modelu Razr Ultra 2026. Aktualizační balíček měl přibližně 4,17 GB, obsahoval bezpečnostní záplatu ze září 2026 a nesl označení sestavení A171WLH.38-19-5. Podle serveru 9to5Google se v následujících dnech aktualizace začala šířit také na modely Edge 60 Fusion, Edge 60 Pro a Motorola Signature.
Oficiální stránky podpory Motoroly zároveň u následujících modelů uvádějí Android 17 jako další plánovanou verzi systému:
- Razr Ultra 2026
- Razr Fold 2026
- Edge 60 Fusion
- Edge 60 Pro
- Motorola Signature
- Edge 70
Razr Fold 2026 je zajímavý případ. Podpora potvrzuje, že má Android 17 dostat, ale k 6. říjnu ještě nebylo veřejně doloženo, že se aktualizace začala distribuovat. Neznamená to nutně, že model z plánu vypadl. Motorola upozorňuje, že testuje stovky softwarových verzí napříč modely, regiony a distribučními kanály, takže aktualizace nemusí dorazit všem současně. Pokud stránka podpory pro konkrétní region neuvádí datum, nelze z ní přesný termín zjistit.
Důležitý detail: po instalaci Androidu 17 na Motorole není možné jednoduše přejít zpět na předchozí verzi systému. Kdo si není jistý, zda aktualizaci instalovat hned, může počkat na první zkušenosti uživatelů se stejným modelem a ideálně i stejným operátorem.
Xiaomi: zatím jen preview a beta
U Xiaomi je situace výrazně odlišná. V otevřených oficiálních zdrojích je potvrzený Android 17 Developer Preview pro tři modely:
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra / Leica Leitzphone powered by Xiaomi
- Xiaomi 15T Pro
Xiaomi samo upozorňuje, že tato testovací verze není určena pro běžné každodenní používání. Společnost navíc v srpnu 2026 spustila beta verzi Xiaomi HyperOS 4, jak uvádí její oficiální průběžná zpráva. Stabilní harmonogram vydání pro globální trh ani konkrétní termín pro Českou republiku se ale v dostupných oficiálních zdrojích nepodařilo dohledat.
Poctivá odpověď na otázku, kdy se Android 17 dostane na běžné telefony Xiaomi, tedy zní: pevné datum zatím není veřejně potvrzené. Kdo chce nový systém vyzkoušet předčasně, může se zapojit do programu Developer Preview, ale pouze na některém z uvedených modelů a s vědomím, že jde o potenciálně nestabilní software.
Co Android 17 vlastně přináší
Samotný Android 17 přináší mimo jiné funkce App Bubbles a Bubble Bar pro pohodlnější multitasking, nové možnosti řízení přístupu k poloze a další bezpečnostní prvky. Motorola ve své verzi přidává také několik konkrétních vylepšení:
- Stackable widgets – widgety lze vrstvit na sebe, a šetřit tak místo na domovské obrazovce.
- Tematické ikony – systém sjednotí vzhled ikon podle zvoleného motivu.
- Live Updates – informace v reálném čase se zobrazují přímo v oznámeních, například u navigace nebo doručování.
- Shrnutí oznámení – dlouhé skupinové konverzace lze shrnout do několika stručných informací.
- Tichá sekce – méně důležitá upozornění se automaticky přesunou stranou.
- Nové nastavení HDR jasu – umožňuje jemněji upravovat zobrazení obsahu HDR.
Samsung začleňuje Android 17 do vlastní nadstavby One UI 9, která přidává další úpravy a funkce přizpůsobené ekosystému Galaxy.
A co Česko?
Přesné datum dostupnosti v Česku se v otevřených oficiálních zdrojích nepodařilo potvrdit u žádné z těchto značek. Samsung je na tom nejlépe: aktualizace se šíří po jednotlivých regionech a řada Galaxy S26 ji začala dostávat už v září. U Motoroly podpora výslovně upozorňuje na rozdíly podle regionu a distribučního kanálu. Xiaomi zatím nemá veřejně dostupný oficiální harmonogram stabilního vydání pro český trh.
Tři značky, tři různé fáze: Samsung už aktualizaci nasazuje, Motorola ji postupně rozšiřuje a Xiaomi zůstává především u testovacích verzí. Pokud chcete zjistit, zda už je Android 17 dostupný právě pro váš telefon, zkontrolujte aktualizace v nastavení. Rozhodující totiž není jen model zařízení, ale také region a případně operátor.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman