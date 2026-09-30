Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Aktivisté Greenpeace zakryli billboard ANO, kritizují spolupráci s Motoristy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Organizace Greenpeace překryla u Kačerova billboard s kandidátem ANO na primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, poslance Filipa Turka (za Motoristy) a premiéra Andreje Babiše (ANO).
Aktivisté Greenpeace zakryli billboard ANO, kritizují spolupráci s Motoristy

Aktivisté Greenpeace zakryli billboard ANO, kritizují spolupráci s Motoristy

Zdroj: Greenpeace
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:03

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Muž mladíkovi na Staroměstské zlomil nos, pátrá po něm policie
Muž mladíkovi na Staroměstské zlomil nos, pátrá po něm policie
POLITICKÁ KORIDA: Má Praha zavést test z češtiny pro taxikáře? Odpovídají zastupitelé
POLITICKÁ KORIDA: Má Praha zavést test z češtiny pro taxikáře? Odpovídají zastupitelé

Poslanecká sněmovna v novele zákona o silničním provozu schválila pro města a obce možnost, aby taxikářům...

Sparta znovu prohrála, tři góly dostala v Hradci v prvních pěti minutách
Sparta znovu prohrála, tři góly dostala v Hradci v prvních pěti minutách

Hokejisté pražské Sparty prohráli čtvrté z posledních pěti utkání extraligy. V utkání 6. kola na ledě...

Nemocných je po obědě v pražské škole skoro 400, salmonelózu potvrdili u 58 lidí
Nemocných je po obědě v pražské škole skoro 400, salmonelózu potvrdili u 58 lidí

Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je 391 nemocných. U 58 je laboratorně potvrzená...

Nejhůř hodnot řízení Prahy senioři, mladí jsou shovívavější
Nejhůř hodnot řízení Prahy senioři, mladí jsou shovívavější

Řízení hlavního města vnímají jeho obyvatelé jako průměrné až podprůměrné, optimističtější jsou mladší...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.