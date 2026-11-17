Při příležitosti 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé totiž vydala ČNB v úterý 22. září bankovku v nominální hodnotě 5000 Kč vzoru 2023 s přítiskem. Emisí bankovky si připomněla instituci, která v roce 1926 zahájila svou činnost jako první samostatná centrální banka Československa. Bankovka s přítiskem byla vydána v nákladu 200 tisíc kusů a bylo ji možné získat pouze výměnou za běžné české bankovky ve stejné nominální hodnotě v maximálním počtu tří kusů na osobu (viz zde). Ve veřejných zdrojích se objevily informace o vydání této bankovky se značným časovým předstihem, dokonce již začátkem listopadu 2025, a ihned začaly budit mezi sběrateli emoce. Omezený náklad dával emisi sběratelský rozměr, bankovka připomíná významnou událost v historii československého a českého bankovnictví, vykazuje zajímavé technologické zpracování – speciální fólii s nanoefekty, která ji odlišuje od běžných pětitisícikorun, lze ji získat za nominální hodnotu bez žádné přirážky a pro řadu lidí, zejména sběratelů, může být důležité mít kompletní řadu českých výročních bankovek. Před touto emisí totiž ČNB vydala v roce 2019 stokorunu s přítiskem loga ke 100. výročí zavedení československé koruny a v roce 2023 tisícikorunu s přítiskem loga České národní banky a faksimile bankovkového kolku pro 1000 Kč z roku 1993 k výročí 30 let ČNB a české měny. O tom, jak jsem podlehl, vystál frontu a tuto tisícikorunu koupil, jsem na i60 tehdy napsal článek, který aktuálně vykazuje přes 36 tisíc přečtení.
A nakonec jsem i v případě speciální pětitisícovky také podlehl, tentokrát však skutečně zcela náhodou. Den před vydáním této bankovky jsem byl totiž na operaci šedého zákalu, a protože dopoledne proběhla operace jednoho oka „jako po másle“, nabídl mně lékař na odpoledne operaci i druhého oka, abych nemusel čekat dalších 10 dní na původně naplánovaný termín operace druhého oka. Nabídku jsem přijal a „oslepený“ skončil doma. Nicméně ráno jsem po probuzení zkonstatoval, že už trochu vidím, ale nemohu ani číst, ani se dívat do notebooku či na televizi. Co tedy dělat? Tak jsem se ráno vypravil do fronty na speciální pětitisícovku. ČNB otevírala v 7:30, já dorazil cca v 7:40 a užasl jsem. Fronta zájemců se táhla od vchodu do ČNB ulicí Na Příkopě, zahýbala do ulice Nekázanka, kterou celou se táhla až na roh do ulice Jindřišská a tam doleva podél ní pokračovala k Jindřišské věži a zahýbala na Senovážné náměstí skoro až k zadnímu vchodu do budovy ČNB. Bylo chladno, počasí nevlídné, ale za uvedených okolností jsem se rozhodl setrvat a frontu vystát. Na řadu jsem se dostal po skoro čtyřech hodinách a za 15 tisíc Kč koupil maximálně možné tři příležitostné pětitisícové bankovky. Během těch čtyř hodin jsem si dělal průzkum, kdo ve frontě stojí, proč tam stojí apod. Ti první „skalní“ tam byli prý již od půlnoci! Ve frontě stáli lidé všech věkových skupin, mladí, dokonce děti (!), i staří, dokonce na invalidním vozíku, také skupinka Romů a více skupinek Ukrajinců. Jedni říkali, že bankovky sbírají, jiní, že to budou mít jako dárek či upomínku vnoučatům či že bankovka časem vzroste na ceně a pak ji ziskem prodají atd. Z vizáže a oblečení některých čekající ve frontě bylo zřejmé, že určitě těch 15 tisíc Kč mít nemohli a zjevně je měli „zapůjčené“ od spekulantů, kteří takto chtěli získat více než ty maximálně možné tři kusy bankovek.
Neskutečná fronta neunikla ani redaktorům a na internetu se objevily články na toto téma včetně fotodokumentace. A dokonce i anketa – ze 4851 čtenářů by si speciální pětitisícovku nepořídilo 93%! Podobné fronty byly první den i na pobočkách ČNB v Ostravě, Brně a Hradci Králové (viz zde).
A ze zájmu jsem v pooperačním zotavování se sledoval vývoj i další dny. Druhý den, ve středu 23. září v 9 hodin byla fronta pouze v ulici Na Příkopě k budově bývalé Živnostenské banky. Prý lidé čekali na bankovku maximálně hodinu. Další den, ve čtvrtek 24. září v 9 h už byla krátká fronta pouze podél budovy ČNB a čekací doba se zkrátila na 20 minut! Pak jsem se k ČNB dostal až po měsíci. 22. října bankovky ještě k dispozici byly a žádná fronta na ně nestála! Poslední den, kdy ještě byly k dispozici, byl pátek 30. října 2026. Takže nejen já, ale i spousta dalších lidí jsme čekali v den vydání bankovky tak dlouho zbytečně! Budiž to proto poučením pro příští podobnou událost.
Celý tento příběh jsem zdokumentoval fotografiemi v galerii článku.
A ještě pikantnost na závěr: když jsem šel 22. října ulicí Na Příkopě, na druhé straně ulice, než je ČNB, stála dlouhatánská fronta. Že by nějaké zrcadlení mých odoperovaných očí? Ne, to se pouze otevřel nový dvoupatrový obchod LEGO Store Praha Centrum Na Příkopě 25. Přitom nenabízel žádné mimořádné slevy. Lidé tedy nečekali primárně na levnější nákup, ale na něco, co mělo sběratelskou hodnotu. Hlavním lákadlem byla limitovaná sběratelská kostička s nápisem „I ♥ LEGO Store Praha Centrum“, kterou dostali pouze návštěvníci v tento den slavnostního otevření. V obchodě byly k dostání sety prodávané výhradně v oficiálních prodejnách LEGO a na LEGO.com, například Downton Abbey nebo některé modely Star Wars. A návštěvníci si mohli poprvé vytvořit a personalizovat vlastní LEGO figurku, včetně vlastního potisku a jména. A fronta tam stála i další den, možná další dny…
Takže kdo jsou větší blázni? Sběratelé bankovek nebo stavitelé z kostiček Lego?