Diego Kotlár tvrdí, že s Muradovem bojoval zadarmo. V minulosti již prokazatelně lhal
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Diego Kotlár tvrdí, že s Muradovem bojoval zadarmo. V minulosti již prokazatelně lhalZdroj: Clash MMA
Článek byl publikován 17.11.2026 07:55
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