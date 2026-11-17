V srpnu 2024 šel Šarabutdin Magomedov v Abú Dhabí teprve do třetího zápasu v UFC. Soupeřem mu byl Polák Michał Oleksiejczuk a mezi hvězdy střední váhy tehdy Magomedova nikdo nepočítal. Podle toho, co sám tvrdí, mu krátce před zápasem někdo nabídl 100 milionů rublů. Jediná podmínka: prohrát. Kdo s nabídkou přišel, neřekl. Jak ten večer doopravdy dopadl a co by bojovníkovi hrozilo, kdyby kývl, ukazují bodovací lístky a psaná pravidla UFC.
Sto milionů rublů a jediná podmínka
Šarabutdin Magomedov, 32letý ruský bojovník ve střední váze do 84 kg s celkovou bilancí 17-1 a s bilancí 6-1 v UFC, o nabídce mluvil v rozhovoru pro Karena Adamjana v pořadu 50 otázek na kanálu Makarena na YouTube. Epizoda vyšla 15. listopadu 2026, přepis jeho slov zveřejnil 16. listopadu 2026 ruský server RBC.
„Nabízeli mi to. Měl jsem zápas v UFC, nabídli mi 100 milionů rublů, abych prohrál. Oleksiejczuk, takový soupeř tam byl, Polák. Nabídli mi 100 milionů, ale odmítl jsem. Nechtěl jsem. Kariéra pro mě tehdy byla mnohem důležitější než ty peníze,“ řekl Magomedov v rozhovoru.
100 milionů rublů odpovídá zhruba 27 milionům Kč podle kurzu České národní banky k 16. listopadu 2026. Nikoho ale nepojmenoval a neřekl ani to, jakou cestou k němu nabídka měla dorazit. Celý příběh tak stojí na jeho tvrzení a na ničem jiném.
Jenže Polák, který měl být tím, kdo ten večer vyhraje, má na celý příběh vlastní odpověď a vážnou tvář u ní nedrží.
Soupeř, který zápas podle svých slov bral z gauče
Michał Oleksiejczuk reagoval na svém účtu na síti X; jeho slova ocitoval polský web Lowking.
„Zajímavý příběh. Zápas jsem vzal z gauče dva týdny před duelem, navíc nemám žádného sponzora, takže nevím, koho napadl tak geniální nápad,“ napsal Oleksiejczuk.
Zápas na turnaji UFC on ABC 7 z 3. srpna 2024 vyhrál Magomedov jednomyslným rozhodnutím. Z bodovacích lístků v databázi MMA Decisions, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že dva sudí viděli všechna tři kola pro Rusa, třetí dal první kolo Polákovi.
|Rozhodčí
|1. kolo
|Celkem
|Vito Paolillo
|10-9 Magomedov
|30-27 Magomedov
|Darryl Ransom
|10-9 Magomedov
|30-27 Magomedov
|Clemens Werner
|10-9 Oleksiejczuk
|29-28 Magomedov
Z dostupných materiálů neplyne nic, co by ukazovalo na nesprávné jednání Oleksiejczuka. Co by Magomedovovi hrozilo, kdyby tehdy kývl, stojí černé na bílém v dokumentu, který podepisuje každý bojovník UFC.
Co stálo v sázce, kdyby kývl
V dokumentu UFC Athlete Conduct Policy redakce MMAmag našla pasáž, která za nepřípustné jednání označuje „nabízení, souhlas, spiknutí, napomáhání nebo pokus způsobit, aby výsledek zápasu vycházel z čehokoli jiného než ze sportovní hodnoty, mimo jiné ovlivnění nebo jakýkoli pokus zmanipulovat MMA zápas“. Tentýž dokument zakazuje bojovníkům sázet na zápasy UFC, a to i přes třetí osobu.
Sankce v něm sahají od smluvních postihů přes pozastavení plnění smlouvy až po její ukončení. Proti zhruba 27 milionům Kč tedy stála možnost přijít o místo v největší organizaci světa.
Nikdo ale nebyl obviněn a nikdo o ničem nerozhodl. Veřejná oznámení UFC ani rozhodnutí komisí k 16. listopadu 2026 žádné řízení k Magomedovovu tvrzení neuvádějí. Podobná jednotlivá tvrzení zazněla i dřív: server Mediaite 4. listopadu 2025 napsal, že Vince Morales v mezitím smazaných příspěvcích uvedl, že ho o ovlivnění zápasu někdo požádal a on odmítl.
Jestli se Magomedovovi sázka na kariéru vyplatila, se ukáže 5. prosince 2026 v Rijádu, kde na něj čeká jméno, které ve střední váze zná každý.
V Rijádu se ukáže cena jednoho večera
V oznámení, které UFC zveřejnila 13. listopadu 2026 na svém webu, redakce MMAmag dohledala, že hlavním zápasem turnaje UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov bude 5. prosince 2026 v Rijádu duel devátého a patnáctého muže pořadí střední váhy.
Israel Adesanya, 37letý nigerijsko-novozélandský bojovník ve střední váze s bilancí 24-6, je bývalý dvojnásobný šampion téže kategorie. Magomedov má v kolonce proher jediný zápis: 1. února 2025 ho jednomyslným rozhodnutím porazil Michael „Venom“ Page. Kariéru, kvůli které podle svých slov peníze odmítl, mu tak nakonec načala klec sama.
Jedna věc na celém příběhu je přitom zajímavější než ta částka.
Číslo zaznělo, jméno ne
GLOSA Nejpodstatnější údaj z toho rozhovoru nepadl. Částku Magomedov vyslovil, protistranu ne, a tím se jeho slova dostala do polohy, se kterou nemůže pracovat nikdo: ani organizace, ani komise, ani čtenář. Výrok v rozhovoru není podnět a podnět bez jména není spis.
Platí tedy jediné, co platit může. Jeden večer v Abú Dhabí měl podle Magomedova cenu zhruba 27 milionů Kč, on ho odehrál naplno a místo obálky z něj má hlavní zápas v Rijádu. Jestli to byl dobrý obchod, se změří 5. prosince 2026.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek