KOMENTÁŘ / Jestli vláda doufala, že umělci budou poslušně mlčet, na Letné dostala poměrně hlasitou odpověď. Ivan Trojan ani nevolil slušný slovník.
Musím se přiznat, že některé politické projevy už poslouchám s automatickým pocitem, že se jejich autoři jen předhání v tom, kdo dokáže říct méně a tvářit se u toho důležitěji. Nedělní Letná ale byla jiná. Statisíce lidí, známé tváře české kultury a vzkazy, které rozhodně nezněly jako zdvořilá žádost o schůzku, ale jako slušná nálož vládě. Jestli si někdo myslel, že umělci budou jen stát a čekat, až jim politici přidělí další roli, těžce se pletl. Tahle „Baby“ rozhodně nebude sedět v koutě.
Když dojde trpělivost i hercům
Kupříkladu takový Ivan Trojan si rozhodně nenavlékl bílé rukavičky. Před „bitvou“ si naopak naostřil slovník a pustil se do toho. Ministru kultury Otovi Klempířovi doporučil, aby sbalil kufry, přibral nejlépe ještě další členy vládního ansámblu a odjel někam hodně daleko. Vrcholem byla jeho výzva: „S Okamurou do Ruska! Putování za Putinem s ministrem obrany Zůnou.“ Musím říct, že takovou cestovní kancelář bych si sama raději odpustila. Ale jako politická satira? Výborně mířená, to ano. Trojan tím dal najevo, že kultura není jen loutka, která bude skákat podle vlády.
David Prachař přidal další trefu: „Už v prvním dějství se vám ta fraška láme do tragédie.“ Přesnější divadelní recenzi současného vládního počínání bych hledala asi jen těžko. Jenom škoda, že diváci za to představení neplatí dobrovolně. Zdeněk Svěrák s Miloněm Čepelkou připomněli, že Česká republika už přežila nejeden pokus o umlčení. „Česko vydrží i toto česko-slovensko-japonské obléhání,“ zaznělo z pódia. Humor typický pro cimrmanovský svět, jenže tentokrát s pořádně hořkou příchutí.
Hřib posílá Babiše na Národní třídu. Měl by si však nejprve zamést před vlastním prahem
David Koller zase zazpíval Krylovu píseň Anděl a následně varoval před možností generální stávky, pokud vláda nezmění směr. To považuji za podstatné. Nejde o to, že si někdo přišel na Letnou zazpívat nebo předvést známou tvář. Jde o obavy, že zásahy do veřejnoprávních médií mohou mít mnohem širší následky.
Umělci nejsou vládní komparz
Silně na mě zapůsobilo také vystoupení režisérky Terezy Nvotové, která popsala své vlastní zkušenosti ze Slovenska. Varovala před politickým ovládáním kulturních institucí a připomněla, že změny kolem financování médií mohou být jen začátkem. Proč by ale vlastně umělci měli mlčet? Protože mají bavit, a ne kritizovat? Protože mají hrát, zpívat a občas se usmívat na fotografiích s politiky? Tak to tedy ne. Kultura není vládní reklamní agentura a veřejnoprávní média nejsou stranický nástěnný kalendář.
Mně z celé demonstrace zůstává především jeden dojem, a sice že lidé na pódiu i pod ním nechtějí čekat, až někdo rozhodne, že už je pozdě. A pokud vládu tolik rozčiluje, že se občané ozývají, možná by měla místo kritiky demonstrantů začít přemýšlet, proč jich vůbec přišlo tolik. Toto už je něco, co ani Andrej Babiš přece nemůže ignorovat.
Autorský komentář redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Trojan poslal Klempíře do Ruska, Svěrák vytáhl Cimrmana. Letná vládě vystavila pořádně nepříjemné vysvědčení byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.