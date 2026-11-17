Řekla o Kubelkové jediné slovo a rozpoutala bouři. Tereza Kostková ve StarDance nevědomky popudila fanoušky Vondráčkové
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Kostková a EbenZdroj: Se svolením České televize
Článek byl publikován 17.11.2026 07:56
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