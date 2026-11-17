Kdyby část Žabek zavřela, nebylo by to poprvé. Síť už jednou prořezávala své prodejny, a to dávno předtím, než se objevil dnešní kupec. Teď mění majitele a odborníci se neshodnou, co to pro jednotlivé obchody znamená.
Ze stovky prodejen zbylo 81
Na začátku roku 2010 měla Žabka v Česku zhruba 100 prodejen. Kvůli špatným výsledkům část z nich zavřela a v březnu 2011 jich zbývalo 81. Ještě téhož roku síť od Penty koupilo Tesco a Žabka si přitom ponechala vlastní jméno.
Ani ekonom Štěpán Křeček, který se k Žabce vyjadřuje kriticky, nemluví o konci celé sítě. Čeká, že skončí jen část ztrátových prodejen a zbytek se promění. Nový majitel o budoucnosti Žabky zatím nic neoznámil.
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Dohodu firmy podepsaly 30. října 2026. Skupina Ahold Delhaize, které patří Albert, kupuje celé české a slovenské podnikání Tesca. Tesco pro ČTK potvrdilo, že do obchodu patří i všech 113 Žabek.
Hotové to ještě není. Ahold počítá s dokončením ve 4. čtvrtletí 2027, a to až po schválení regulátory.
Kvůli mezinárodnímu rozsahu o spojení možná rozhodne Evropská komise. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro Peníze.cz 4. listopadu 2026 uvedl, že návrh na povolení ještě nemá, dostal ale řadu podnětů a námitek proti převzetí.
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Zákazníkům převzatých obchodů slíbil Ahold v tiskové zprávě z 30. října 2026:
obnovený vzhled a modernizované prodejny, sortiment sladěný s Albertem, věrnostní nabídku podle vzoru Albertu.
Žabku v tiskové zprávě jménem nezmínil, takže není jasné, jestli se sliby týkají i jí.
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Provozovatel Žabky skončil v účetním roce, který uzavřel 28. února 2026, se ziskem 16,6 milionu korun. V předchozím účetním roce přitom vykázal ztrátu 13 milionů korun. Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities, ve vyjádření pro Deník.cz 30. října 2026 označil takový zisk na tak velkou síť za velmi nízký.
„Lze očekávat, že některé ztrátové prodejny úplně skončí,“ dodal ekonom. Zbylé obchody by podle jeho odhadu fungovaly spíš jako večerky pro rychlý nákup. Představit si to lze třeba jako místo, kam člověk večer zaskočí pro pečivo, mléko nebo něco k večeři.
Šéf obchodníků velkou změnu nečeká
Jinak to vidí Tomáš Prouza, který stojí v čele Svazu obchodu a cestovního ruchu. Pro Deník.cz 30. října 2026 řekl, že zásadní změnu u Žabky nečeká. Ve velkých městech podle něj roste zájem o obchody na pěší dosah s čerstvým zbožím.
Přečtěte si také: Důchodci si od ledna 2027 přilepší v průměru jen o 304 Kč: Větší změna je čeká u praktického lékaře Podle Tomáše Prouzy ze Svazu obchodu a cestovního ruchu roste ve velkých městech zájem o obchody na pěší dosah s čerstvým zbožím. Ilustrační foto. Zdroj: T / Unsplash.
Může jít třeba o lidi bez auta nebo o ty, kterým se kvůli chlebu a zelenině nechce jezdit do hypermarketu.
Co platí pro zákazníky teď
U pokladny Žabky platí zákazník většinou ceny nastavené pro celou síť. Žabce totiž patří 90 % zboží v regálech a jeho ceny určuje centrála. Síť funguje jako franšíza: obchod provozuje franšízant, prodejnu ani vybavení ale nevlastní a nájem s energiemi nehradí ze svého zisku. Volnou ruku má jen u místních položek, které prodává ve vlastní režii a cenu si u nich stanoví sám.
Jestli a kdy se změní ceny nebo jméno obchodů, Ahold neoznámil. Své značky v minulosti sjednocoval: pod Albert postupně převedl vlastní dřívější sítě Hypernova, Prima, Sezam a Mana, stejně jako 57 obchodů Julius Meinl, které koupil na podzim 2005.
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Do dokončení převzetí zůstávají Žabky součástí Tesca. K 17. listopadu 2026 v nich lze zásilky PPL a Balíkovny vyzvednout i odeslat denně od 6 do 23 hodin. Nákup si můžete nechat přivézt přes Wolt, Bolt nebo Foodoru až do vzdálenosti 3 km od prodejny.
Zdroje: https://www.denik.cz/ekonomika/tesco-v-cesku-konci-obchody-koupil-albert-co-bede-se-zabka/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2894900, https://newsroom.aholddelhaize.com/ahold-delhaize-announces-the-acquisition-of-tesco-czechia-and-slovakia-strengthening-its-position-in-europe/, https://izabka.cz/franchising/, https://izabka.cz/, https://www.finance.cz/clanky/300363-uohs-tesco-muze-od-penty-prevzit-obchody-zabka-a-koruna/, https://www.expats.cz/czech-news/article/albert-owner-agrees-to-buy-tesco-and-zabka-in-czechia-in-1-7-billion-deal, https://www.penize.cz/nakupy/499207-ovladne-albert-cesky-trh-experti-vysvetluji-co-prevzeti-tesca-znamena-pro-zakazniky, https://www.arecenze.cz/clanky/tescem-to-nekonci-majitel-albertu-kupuje-i-113-prodejen-zabka-co-s-nimi-bude-zatim-nerekl-ekonom-vesti-konec/